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https://ria.ru/20201028/kosmonavt-1581899633.html
Космонавт Вагнер отметил юбилей на МКС тортиком
Российскому космонавту Ивану Вагнеру на его юбилей на Международной космической станции прислали тортик на грузовом корабле с двухнедельным опозданием. Об этом... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:15
2020-10-28T17:09
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
илон маск
земля
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
cygnus
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российскому космонавту <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Вагнеру</a> на его юбилей на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> прислали тортик на грузовом корабле с двухнедельным опозданием. Об этом сообщил в среду сам космонавт, недавно вернувшийся со станции."Какие-либо подарки пришли... через две недели к нам прилетел грузовой корабль "Прогресс" ["Прогресс МС-15" 23 июля], и там были фотографии, открытки от родных, от друзей. Тортик был", - добавил Вагнер.Российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> возвратились на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> 22 октября на корабле "Союз МС-16". В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>.Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
https://ria.ru/20201028/mks-1581893558.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, илон маск, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, cygnus, spacex

Космонавт Вагнер отметил юбилей на МКС тортиком

12:15 28.10.2020 (обновлено: 17:09 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российскому космонавту Ивану Вагнеру на его юбилей на Международной космической станции прислали тортик на грузовом корабле с двухнедельным опозданием. Об этом сообщил в среду сам космонавт, недавно вернувшийся со станции.
"Юбилей [Вагнеру исполнилось 35 лет 10 июля] отметили абсолютно обычно, вечером поужинали. Коллеги меня поздравили... Обычный рабочий день", - сказал он на послеполетной онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Какие-либо подарки пришли... через две недели к нам прилетел грузовой корабль "Прогресс" ["Прогресс МС-15" 23 июля], и там были фотографии, открытки от родных, от друзей. Тортик был", - добавил Вагнер.
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди возвратились на Землю 22 октября на корабле "Союз МС-16". В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus.
Член экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиИлон МаскЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаCygnusSpaceX
 
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