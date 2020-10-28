https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581997645.html

Заразившийся коронавирусом Виталий Кличко рассказал о своем самочувствии

Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя неплохо, также он поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:16

2020-10-28T21:16

2020-10-28T21:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

виталий кличко

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Заболевший коронавирусом мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> заявил, что чувствует себя неплохо, также он поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах."Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - написал он в среду в <a href="https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Это произошло непосредственно перед выборами. Он поблагодарил своих избирателей за поддержку и тех, кто пишет добрые слова и пожелания выздоровления.Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре, набрав 56,7% голосов избирателей, а также на очередных выборах мэра столицы в 2015 году: во втором туре он получил 66,5% голосов избирателей.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире