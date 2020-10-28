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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581997645.html
Заразившийся коронавирусом Виталий Кличко рассказал о своем самочувствии
Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя неплохо, также он поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:16
2020-10-28T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Заболевший коронавирусом мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> заявил, что чувствует себя неплохо, также он поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах."Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - написал он в среду в <a href="https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Это произошло непосредственно перед выборами. Он поблагодарил своих избирателей за поддержку и тех, кто пишет добрые слова и пожелания выздоровления.Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре, набрав 56,7% голосов избирателей, а также на очередных выборах мэра столицы в 2015 году: во втором туре он получил 66,5% голосов избирателей.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
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киев
украина
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коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире

Заразившийся коронавирусом Виталий Кличко рассказал о своем самочувствии

21:16 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя неплохо, также он поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах.
"Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - написал он в среду в Facebook.
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Ранее Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Это произошло непосредственно перед выборами. Он поблагодарил своих избирателей за поддержку и тех, кто пишет добрые слова и пожелания выздоровления.
Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре, набрав 56,7% голосов избирателей, а также на очередных выборах мэра столицы в 2015 году: во втором туре он получил 66,5% голосов избирателей.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.
При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
 
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