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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581997046.html
В России более 150 вузов перешли на удаленное обучение
Эпидемиологическая ситуация в российских вузах непростая, 152 вуза из-за коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:03
2020-10-28T21:50
валерий фальков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая ситуация в российских вузах непростая, 152 вуза из-за коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Ситуация непростая, мы все это знаем... Если брать в целом, то у нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза, остальные - филиалы. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - заявил Фальков в эфире канала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Он отметил, что в большинстве вузов формат обучения смешанный, студенты приходят в вузы на лабораторные занятия, которые проходят с повышенными мерами предосторожности, но часть дисциплин они прослушивают онлайн. Глава Минобрнауки отметил, что ситуация с коронавирусом в общежитиях также не везде благополучная. "Ситуация здесь везде разная, нельзя сказать, что она благополучная, но в тоже время и ситуация управляемая", - заявил Фальков.Он отметил, что ежедневного тестирования студентов на коронавирус нет, но добавил, что руководству вузов необходимо действовать и реагировать очень чутко, помогать студентам обращаться к медикам и проводить диагностику.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/udalenka-1581942137.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
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валерий фальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

В России более 150 вузов перешли на удаленное обучение

21:03 28.10.2020 (обновлено: 21:50 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в российских вузах непростая, 152 вуза из-за коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Ситуация непростая, мы все это знаем... Если брать в целом, то у нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза, остальные - филиалы. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 1".
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Он отметил, что в большинстве вузов формат обучения смешанный, студенты приходят в вузы на лабораторные занятия, которые проходят с повышенными мерами предосторожности, но часть дисциплин они прослушивают онлайн.
Глава Минобрнауки отметил, что ситуация с коронавирусом в общежитиях также не везде благополучная.
"Ситуация здесь везде разная, нельзя сказать, что она благополучная, но в тоже время и ситуация управляемая", - заявил Фальков.
Он отметил, что ежедневного тестирования студентов на коронавирус нет, но добавил, что руководству вузов необходимо действовать и реагировать очень чутко, помогать студентам обращаться к медикам и проводить диагностику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ФальковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
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