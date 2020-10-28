https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581997046.html

В России более 150 вузов перешли на удаленное обучение

Эпидемиологическая ситуация в российских вузах непростая, 152 вуза из-за коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:03

2020-10-28T21:03

2020-10-28T21:50

валерий фальков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая ситуация в российских вузах непростая, 152 вуза из-за коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Ситуация непростая, мы все это знаем... Если брать в целом, то у нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза, остальные - филиалы. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - заявил Фальков в эфире канала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Он отметил, что в большинстве вузов формат обучения смешанный, студенты приходят в вузы на лабораторные занятия, которые проходят с повышенными мерами предосторожности, но часть дисциплин они прослушивают онлайн. Глава Минобрнауки отметил, что ситуация с коронавирусом в общежитиях также не везде благополучная. "Ситуация здесь везде разная, нельзя сказать, что она благополучная, но в тоже время и ситуация управляемая", - заявил Фальков.Он отметил, что ежедневного тестирования студентов на коронавирус нет, но добавил, что руководству вузов необходимо действовать и реагировать очень чутко, помогать студентам обращаться к медикам и проводить диагностику.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/udalenka-1581942137.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество