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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581988900.html
Число случаев COVID-19 в Британии выросло за сутки почти на 25 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 701, скончались 310 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:46
2020-10-28T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число подтвержденных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 24 701, скончались 310 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 885 человек, скончались 367 человек – рекордное количество с начала мая.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 942 275 человек, скончались 45 675.В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели – и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в <a href="http://ria.ru/location_Northern_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Северной Ирландии</a> действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединится и Ноттингем.Больницы второго по величине города Англии – Бирмингема – вынуждены отложить ряд плановых операций и процедур в связи со слишком большим количеством больных COVID-19 пациентов. Ранее об аналогичной ситуации объявили больницы Ноттингема.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Число случаев COVID-19 в Британии выросло за сутки почти на 25 тысяч

19:46 28.10.2020
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 701, скончались 310 человек, следует из данных минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 885 человек, скончались 367 человек – рекордное количество с начала мая.
Людт на набережной в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 19:42Распространение нового коронавируса
В Германии объявили карантин
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 942 275 человек, скончались 45 675.
В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели – и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединится и Ноттингем.
Больницы второго по величине города Англии – Бирмингема – вынуждены отложить ряд плановых операций и процедур в связи со слишком большим количеством больных COVID-19 пациентов. Ранее об аналогичной ситуации объявили больницы Ноттингема.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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