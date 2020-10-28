https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581988900.html

Число случаев COVID-19 в Британии выросло за сутки почти на 25 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 701, скончались 310 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:46

2020-10-28T19:46

2020-10-28T19:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис джонсон

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число подтвержденных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 24 701, скончались 310 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 885 человек, скончались 367 человек – рекордное количество с начала мая.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 942 275 человек, скончались 45 675.В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели – и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в <a href="http://ria.ru/location_Northern_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Северной Ирландии</a> действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединится и Ноттингем.Больницы второго по величине города Англии – Бирмингема – вынуждены отложить ряд плановых операций и процедур в связи со слишком большим количеством больных COVID-19 пациентов. Ранее об аналогичной ситуации объявили больницы Ноттингема.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире