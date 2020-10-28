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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581985770.html
В Греции выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса
В Греции за минувшие сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:25
2020-10-28T19:55
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<strong>АФИНЫ, 28 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.Это очередной антирекорд. Накануне впервые в стране количество заразившихся за сутки превысило тысячу человек. Две недели назад сообщалось о 300-400 инфицированных за сутки.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 34 299.За минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 603 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 108 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 280 пациента.В связи с резким ростом количества инфицированных коронавирусом с субботы в Греции введен комендантский час в районах с высоким заболеванием COVID-19, там запрещено передвижение с 0.30 до 5.00. Использование маски становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

19:25 28.10.2020 (обновлено: 19:55 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 окт – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Это очередной антирекорд. Накануне впервые в стране количество заразившихся за сутки превысило тысячу человек. Две недели назад сообщалось о 300-400 инфицированных за сутки.
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Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 34 299.
За минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 603 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 108 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 280 пациента.
В связи с резким ростом количества инфицированных коронавирусом с субботы в Греции введен комендантский час в районах с высоким заболеванием COVID-19, там запрещено передвижение с 0.30 до 5.00. Использование маски становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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