https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581985770.html

В Греции выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

В Греции за минувшие сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:25

2020-10-28T19:25

2020-10-28T19:55

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_ef0308789aa41f5af87e3dc2af0033c1.jpg

<strong>АФИНЫ, 28 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.Это очередной антирекорд. Накануне впервые в стране количество заразившихся за сутки превысило тысячу человек. Две недели назад сообщалось о 300-400 инфицированных за сутки.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 34 299.За минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 603 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 108 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 280 пациента.В связи с резким ростом количества инфицированных коронавирусом с субботы в Греции введен комендантский час в районах с высоким заболеванием COVID-19, там запрещено передвижение с 0.30 до 5.00. Использование маски становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция, в мире