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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581972861.html
Названы условия, при которых лечиться от COVID-19 можно на дому
Пациент с COVID-19 может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с пожилыми людьми,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:58
2020-10-28T20:23
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пациент с COVID-19 может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с пожилыми людьми, следует из приказа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава РФ</a>, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения",- говорится в документе.В приказе отмечается, что пациентам с коронавирусом рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А теперь посчитаем деньги: отчисления в фонд ОМС (обязательная медицина) - 5,1% от зарплаты. Средняя зарплата в России, если верить государственным источникам - 42000 руб. Это 2142 рубля в месяц. Или 25700 рублей в год каждый работающий отстёгивает на медицину. За 10 лет на каждого скапливается под четверть миллиона рублей. И за эти деньги мне предлагают лечиться на дому?
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Так она уже по факту "осуществляется на дому". Просто диагноз "ковид" даже посмертно не дождешься - вот и всё ваше хваленое "лечение".
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Названы условия, при которых лечиться от COVID-19 можно на дому

17:58 28.10.2020 (обновлено: 20:23 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пациент с COVID-19 может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с пожилыми людьми, следует из приказа Минздрава РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения",- говорится в документе.
В приказе отмечается, что пациентам с коронавирусом рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбщество
 
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