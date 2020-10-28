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Правительство в четверг выделит средства регионам на борьбу с COVID-19
Правительство России на заседании в четверг примет решение о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:47
2020-10-28T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
антон силуанов
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России на заседании в четверг примет решение о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом, сообщил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> и подтвердил глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Силуанов в ходе выступления на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства в режиме видеоконференции сообщил, что оказание помощи регионам на эти цели является первостепенной задачей, ресурсы есть, и это будет выполнено."Когда, Антон, когда?" – спросил Путин."Мы примем это, я думаю, что… это решение Михаила Владимировича – на ближайшем заседании правительства, то есть, в четверг, завтра", - ответил Силуанов."Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, всё для этого готово", - добавил Мишустин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, антон силуанов, владимир путин

Правительство в четверг выделит средства регионам на борьбу с COVID-19

14:47 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг примет решение о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон Силуанов и подтвердил глава кабмина Михаил Мишустин.
Силуанов в ходе выступления на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции сообщил, что оказание помощи регионам на эти цели является первостепенной задачей, ресурсы есть, и это будет выполнено.
"Когда, Антон, когда?" – спросил Путин.
"Мы примем это, я думаю, что… это решение Михаила Владимировича – на ближайшем заседании правительства, то есть, в четверг, завтра", - ответил Силуанов.
"Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, всё для этого готово", - добавил Мишустин.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинАнтон СилуановВладимир Путин
 
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