https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581934268.html

Правительство в четверг выделит средства регионам на борьбу с COVID-19

Правительство России на заседании в четверг примет решение о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:47

2020-10-28T14:47

2020-10-28T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

антон силуанов

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России на заседании в четверг примет решение о выделении дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом, сообщил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> и подтвердил глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Силуанов в ходе выступления на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства в режиме видеоконференции сообщил, что оказание помощи регионам на эти цели является первостепенной задачей, ресурсы есть, и это будет выполнено."Когда, Антон, когда?" – спросил Путин."Мы примем это, я думаю, что… это решение Михаила Владимировича – на ближайшем заседании правительства, то есть, в четверг, завтра", - ответил Силуанов."Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, всё для этого готово", - добавил Мишустин.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, антон силуанов, владимир путин