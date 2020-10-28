https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581927716.html
Путин призвал регионы при необходимости развернуть дополнительные койки
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19, если это необходимо. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:18
2020-10-28T14:18
2020-10-28T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал глав регионов разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19, если это необходимо."По мнению специалистов, некоторые территории - не то что вторая, только первая волна подошла этой пандемии, поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки - значит нужно это делать. Если необходимость что-то перепрофилировать - не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме - но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин