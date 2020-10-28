https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581925943.html
Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:11
2020-10-28T14:11
2020-10-28T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти отслеживают ситуацию в каждом субъекте. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_6:0:2735:2047_1400x0_80_0_0_be98bae9c4a59ca5a67e5bd873143a85.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество