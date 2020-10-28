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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581925943.html
Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти... РИА Новости, 28.10.2020
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти отслеживают ситуацию в каждом субъекте. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html
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коронавирус в россии, общество

Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с коронавирусом

14:11 28.10.2020 (обновлено: 14:37 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти отслеживают ситуацию в каждом субъекте. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.
"Я, во-первых, хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации: мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время", - сказал он.
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