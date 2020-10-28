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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581901740.html
В России установлен новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России подтвердили смерть 346 человек с коронавирусной инфекцией — это максимальное число за все время с начала пандемии. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:27
2020-10-28T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России подтвердили смерть 346 человек с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> — это максимальное число за все время с начала пандемии.Число умерших за сутки обновляет рекорд второй день подряд — накануне сообщалось о смерти 320 человек.По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки скончались 75 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 57, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек.При этом суточный прирост заболеваемости второй день подряд снижается — так, за минувшие сутки в России выявили 16 202 случая, днем ранее — 16 550, а максимум был зафиксирован 26 октября — 17 347 инфицированных. В целом за все время коронавирусом в России заразились 1 563 976 человека.Выписался из больниц за последние сутки 12 361 человек, а всего выздоровели 1 171 301.Во всем мире число случаев COVID-19 приближается к 44 миллионам, 1,15 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — там более 8,5 миллиона инфицированных и 226 тысяч летальных исходов. По статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Института Джона Хопкинса</a>, по числу умерших за США следуют <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/opasno-1581624145.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России установлен новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

12:27 28.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 346 человек с коронавирусной инфекцией — это максимальное число за все время с начала пандемии.
Число умерших за сутки обновляет рекорд второй день подряд — накануне сообщалось о смерти 320 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, в Москве за сутки скончались 75 человек, в Санкт-Петербурге — 57, в Ростовской области — 17.
Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 17:37Распространение нового коронавируса
Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19
При этом суточный прирост заболеваемости второй день подряд снижается — так, за минувшие сутки в России выявили 16 202 случая, днем ранее — 16 550, а максимум был зафиксирован 26 октября — 17 347 инфицированных. В целом за все время коронавирусом в России заразились 1 563 976 человека.
Выписался из больниц за последние сутки 12 361 человек, а всего выздоровели 1 171 301.
Во всем мире число случаев COVID-19 приближается к 44 миллионам, 1,15 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США — там более 8,5 миллиона инфицированных и 226 тысяч летальных исходов. По статистике Института Джона Хопкинса, по числу умерших за США следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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