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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581894274.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве
За сутки в Москве выявили 3670 случаев COVID-19, это минимальное число с 8 октября, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:44
2020-10-28T11:53
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявили 3670 случаев COVID-19, это минимальное число с 8 октября, сообщила глава столичного <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Андреева.За 24 часа в городе госпитализируют около тысячи пациентов с COVID-19, до десяти процентов из них направляются в реанимации. Крайне тяжелых — три процента, остальные — средней степени тяжести.Неизменным остается количество помещенных в больницы детей — в среднем до 20 человек ежедневно, но в основном, это не тяжелые случаи. С наступлением осени увеличился процент зараженных школьников — 13%. Из них только у 26-28% есть симптомы."Таким образом, мы понимаем, что ребята &lt;...&gt; болеют не тяжело", — заключила Андреева, выступая в Мосгордуме.Усилен контроль за заболеваемостью среди студентов: как правило, они легко переносят болезнь, но несут риски для возрастных преподавателей и родственников.Московские власти на 30% увеличили коечный фонд. Это позволит четко распределять пациентов с разными вирусами по разным стационарам, сообщила Андреева.Она также рассказала об объемах тестирования на коронавирус: примерно 675 тестов на 100 тысяч населения."Если летом мы проводили &lt;...&gt; 45-50 тысяч тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85-92 тысячи ежедневно", — привела цифры глава столичного Роспотребнадзора.Для сохранения стабильности она призвала к строгому соблюдению мер предосторожности. Горожан просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости, часть офисных сотрудников и школьников перешли на удаленку.Пока московские власти решили не закрывать бизнес, но помещения нарушителей опечатывают в течение суток. С мая выписано около 29 миллионов рублей штрафов, закрыты 98 объектов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

11:44 28.10.2020 (обновлено: 11:53 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновГлавный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева
Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За сутки в Москве выявили 3670 случаев COVID-19, это минимальное число с 8 октября, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.
За 24 часа в городе госпитализируют около тысячи пациентов с COVID-19, до десяти процентов из них направляются в реанимации. Крайне тяжелых — три процента, остальные — средней степени тяжести.
Неизменным остается количество помещенных в больницы детей — в среднем до 20 человек ежедневно, но в основном, это не тяжелые случаи. С наступлением осени увеличился процент зараженных школьников — 13%. Из них только у 26-28% есть симптомы.
"Таким образом, мы понимаем, что ребята <...> болеют не тяжело", — заключила Андреева, выступая в Мосгордуме.
Усилен контроль за заболеваемостью среди студентов: как правило, они легко переносят болезнь, но несут риски для возрастных преподавателей и родственников.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Московские власти на 30% увеличили коечный фонд. Это позволит четко распределять пациентов с разными вирусами по разным стационарам, сообщила Андреева.
Она также рассказала об объемах тестирования на коронавирус: примерно 675 тестов на 100 тысяч населения.
"Если летом мы проводили <...> 45-50 тысяч тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85-92 тысячи ежедневно", — привела цифры глава столичного Роспотребнадзора.
Для сохранения стабильности она призвала к строгому соблюдению мер предосторожности. Горожан просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости, часть офисных сотрудников и школьников перешли на удаленку.
Пока московские власти решили не закрывать бизнес, но помещения нарушителей опечатывают в течение суток. С мая выписано около 29 миллионов рублей штрафов, закрыты 98 объектов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уличная зачистка: зачем нужна дезинфекция в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сотрудник коммунальных служб дезинфицирует подземный переход в центре Москвы
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

Сотрудницы клининговой службы производят дезинфекционную обработку в вагоне поезда Иволга в Москве
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

Сотрудники коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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