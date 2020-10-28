В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявили 3670 случаев COVID-19, это минимальное число с 8 октября, сообщила глава столичного <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Андреева.За 24 часа в городе госпитализируют около тысячи пациентов с COVID-19, до десяти процентов из них направляются в реанимации. Крайне тяжелых — три процента, остальные — средней степени тяжести.Неизменным остается количество помещенных в больницы детей — в среднем до 20 человек ежедневно, но в основном, это не тяжелые случаи. С наступлением осени увеличился процент зараженных школьников — 13%. Из них только у 26-28% есть симптомы."Таким образом, мы понимаем, что ребята <...> болеют не тяжело", — заключила Андреева, выступая в Мосгордуме.Усилен контроль за заболеваемостью среди студентов: как правило, они легко переносят болезнь, но несут риски для возрастных преподавателей и родственников.Московские власти на 30% увеличили коечный фонд. Это позволит четко распределять пациентов с разными вирусами по разным стационарам, сообщила Андреева.Она также рассказала об объемах тестирования на коронавирус: примерно 675 тестов на 100 тысяч населения."Если летом мы проводили <...> 45-50 тысяч тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85-92 тысячи ежедневно", — привела цифры глава столичного Роспотребнадзора.Для сохранения стабильности она призвала к строгому соблюдению мер предосторожности. Горожан просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости, часть офисных сотрудников и школьников перешли на удаленку.Пока московские власти решили не закрывать бизнес, но помещения нарушителей опечатывают в течение суток. С мая выписано около 29 миллионов рублей штрафов, закрыты 98 объектов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За сутки в Москве выявили 3670 случаев COVID-19, это минимальное число с 8 октября, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.
За 24 часа в городе госпитализируют около тысячи пациентов с COVID-19, до десяти процентов из них направляются в реанимации. Крайне тяжелых — три процента, остальные — средней степени тяжести.
Неизменным остается количество помещенных в больницы детей — в среднем до 20 человек ежедневно, но в основном, это не тяжелые случаи. С наступлением осени увеличился процент зараженных школьников — 13%. Из них только у 26-28% есть симптомы.
"Таким образом, мы понимаем, что ребята <...> болеют не тяжело", — заключила Андреева, выступая в Мосгордуме.
Усилен контроль за заболеваемостью среди студентов: как правило, они легко переносят болезнь, но несут риски для возрастных преподавателей и родственников.
Московские власти на 30% увеличили коечный фонд. Это позволит четко распределять пациентов с разными вирусами по разным стационарам, сообщила Андреева.
Она также рассказала об объемах тестирования на коронавирус: примерно 675 тестов на 100 тысяч населения.
"Если летом мы проводили <...> 45-50 тысяч тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85-92 тысячи ежедневно", — привела цифры глава столичного Роспотребнадзора.
Для сохранения стабильности она призвала к строгому соблюдению мер предосторожности. Горожан просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости, часть офисных сотрудников и школьников перешли на удаленку.
Пока московские власти решили не закрывать бизнес, но помещения нарушителей опечатывают в течение суток. С мая выписано около 29 миллионов рублей штрафов, закрыты 98 объектов.
Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
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Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
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Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
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Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
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