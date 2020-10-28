Вирусолог заявил об ослаблении коронавируса в мире
11:27 28.10.2020 (обновлено: 11:32 28.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
"Если мы посмотрим на то, что у нас было весной, и сравним с тем, что сейчас, по России это не видно, но если вы посмотрите международную статистику, всю мировую статистику, то увидите снижение летальности почти в три раза. Вот это может указывать и на ослабление вируса", - рассказал Альтштейн, добавив, что могли сказаться и другие факторы.
В Западной Европе, как обратил внимание вирусолог, летальность от коронавируса весной была на уровне 10-15%. Сейчас этот показатель составляет 0,5%.
"Я все-таки думаю, это не просто за счет улучшения лечения", - отметил Альтштейн.
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