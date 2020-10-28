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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581890690.html
Вирусолог заявил об ослаблении коронавируса в мире
Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:27
2020-10-28T11:32
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.В Западной Европе, как обратил внимание вирусолог, летальность от коронавируса весной была на уровне 10-15%. Сейчас этот показатель составляет 0,5%."Я все-таки думаю, это не просто за счет улучшения лечения", - отметил Альтштейн.
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РИА Новости
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Вирусолог заявил об ослаблении коронавируса в мире

11:27 28.10.2020 (обновлено: 11:32 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Если мы посмотрим на то, что у нас было весной, и сравним с тем, что сейчас, по России это не видно, но если вы посмотрите международную статистику, всю мировую статистику, то увидите снижение летальности почти в три раза. Вот это может указывать и на ослабление вируса", - рассказал Альтштейн, добавив, что могли сказаться и другие факторы.

В Западной Европе, как обратил внимание вирусолог, летальность от коронавируса весной была на уровне 10-15%. Сейчас этот показатель составляет 0,5%.
"Я все-таки думаю, это не просто за счет улучшения лечения", - отметил Альтштейн.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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