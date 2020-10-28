https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581890690.html

Вирусолог заявил об ослаблении коронавируса в мире

Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:27

2020-10-28T11:27

2020-10-28T11:32

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Снижение летальности от COVID-19 в мире почти в три раза по сравнению с весной свидетельствует в том числе об ослаблении самого вируса, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.В Западной Европе, как обратил внимание вирусолог, летальность от коронавируса весной была на уровне 10-15%. Сейчас этот показатель составляет 0,5%."Я все-таки думаю, это не просто за счет улучшения лечения", - отметил Альтштейн.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество