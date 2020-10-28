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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581884295.html
Аксенов назвал сообщения Украины о ситуации с COVID в Крыму провокацией
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокаторами представителей Украины, которые дезинформируют жителей полуострова о ситуации с коронавирусом, и призвал... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:53
2020-10-28T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал провокаторами представителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которые дезинформируют жителей полуострова о ситуации с коронавирусом, и призвал ориентироваться на официальные источники информации.Ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/" target="_blank">Facebook </a>назвало "критической" ситуацию с распространением коронавируса в Крыму. В ведомстве предложили организовать для крымчан онлайн-консультации с семейными врачами и открыть аптечные пункты у границ полуострова.Вместе с тем, по его словам, власть осознает свои недоработки и не идеализирует ситуацию."Задача стоит только одна: вывести ситуацию из затяжного кризиса и не допустить взрывного развития эпидемии на территории <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a>. Ношение масок нас в этой ситуации спасает", - подчеркнул Аксенов.Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 8784 случая коронавируса, выздоровевших – 4998.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html
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республика крым
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире

Аксенов назвал сообщения Украины о ситуации с COVID в Крыму провокацией

10:53 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокаторами представителей Украины, которые дезинформируют жителей полуострова о ситуации с коронавирусом, и призвал ориентироваться на официальные источники информации.
Ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, на своей странице в Facebook назвало "критической" ситуацию с распространением коронавируса в Крыму. В ведомстве предложили организовать для крымчан онлайн-консультации с семейными врачами и открыть аптечные пункты у границ полуострова.
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"Провокаторов много. У нас еще есть недоброжелатели в лице органов власти на территории Украины. Диванные армии там тоже активизированы, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на официальные источники информации, у нас нет цели никого вводить в заблуждение, никто здесь не врет. Мы понимаем свою ответственность перед крымчанами", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Вместе с тем, по его словам, власть осознает свои недоработки и не идеализирует ситуацию.
"Задача стоит только одна: вывести ситуацию из затяжного кризиса и не допустить взрывного развития эпидемии на территории республики Крым. Ношение масок нас в этой ситуации спасает", - подчеркнул Аксенов.
Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 8784 случая коронавируса, выздоровевших – 4998.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
 
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