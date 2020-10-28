https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882789.html
В России за сутки умерли 346 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 346 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 935, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:43
2020-10-28T10:43
2020-10-28T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_0:0:3607:2030_1400x0_80_0_0_6ad943f5d578915f50a364f69600d4e1.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ подтверждены 346 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 935, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 75 смертей подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 57 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 17 - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_729:0:3460:2048_1400x0_80_0_0_e7f1129c869cfa474b0da3700c651225.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество