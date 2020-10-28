В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

"Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать", - сказала она, выступая на заседании Мосгордумы.