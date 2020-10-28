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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581874151.html
В Крыму выявили вспышку COVID-19 в республиканской психбольнице
Вспышка коронавируса зарегистрирована на территории Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.И. Балабана в Симферополе, сообщила... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:43
2020-10-28T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
симферополь
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса зарегистрирована на территории Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.И. Балабана в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>, глава управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по региону <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Penkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пеньковская</a>."Ковидный госпиталь развернут в психоневрологической больнице №1. На территории зарегистрировано групповое заболевание – 81 пострадавший, практически половина из них - медицинские работники. Лица без клинических проявлений - 56 человек. Это спасает всю ситуацию, потому что при регистрации там тяжелых случаев, ситуация была бы намного серьезней", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.По ее словам, причиной вспышки коронавируса стала низкая настороженность медперсонала и несоблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил."Эпидрасследование продолжается. Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности", - подчеркнула Пеньковская.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь

В Крыму выявили вспышку COVID-19 в республиканской психбольнице

09:43 28.10.2020 (обновлено: 09:45 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Вспышка коронавируса зарегистрирована на территории Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.И. Балабана в Симферополе, сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.
"Ковидный госпиталь развернут в психоневрологической больнице №1. На территории зарегистрировано групповое заболевание – 81 пострадавший, практически половина из них - медицинские работники. Лица без клинических проявлений - 56 человек. Это спасает всю ситуацию, потому что при регистрации там тяжелых случаев, ситуация была бы намного серьезней", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
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По ее словам, причиной вспышки коронавируса стала низкая настороженность медперсонала и несоблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил.
"Эпидрасследование продолжается. Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности", - подчеркнула Пеньковская.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Симферополь
 
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