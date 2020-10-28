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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581867396.html
Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом
Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:38
2020-10-28T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Специалист пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм человека вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить. Но, несмотря на это, люди с ослабленной иммунной системой все же рискуют заразиться.Кроме этого, по словам эксперта, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Пикалова рассказала, что, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус очень быстро размножается.Врач пояснила, что при проникновении коронавируса в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/vaktsiny-1581861222.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
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коронавирус в россии, общество

Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом

08:38 28.10.2020 (обновлено: 12:42 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Многое зависит от инфицирующей дозы вируса, в данном случае коронавируса. Если в организм человека попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может справиться, если же много — ситуация кардинально меняется", — рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Специалист пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм человека вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить. Но, несмотря на это, люди с ослабленной иммунной системой все же рискуют заразиться.

"Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека все индивидуально, четких критериев инфицирующей дозы просто нет", — подчеркнула Малинникова.

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Кроме этого, по словам эксперта, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.

"По аналогии с респираторно-вирусными инфекциями: в аэрозоле при определенной влажности воздуха — около 67 процентов — вирус может находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут", — объяснила Малинникова.

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В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Пикалова рассказала, что, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус очень быстро размножается.

"И тут уже речь идет не о неделях, а о днях. Такие пациенты "ухудшаются" очень быстро, несмотря на лечение. Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние будет либо стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться", — объяснила эксперт.

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Врач пояснила, что при проникновении коронавируса в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.

"Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования: существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена", — резюмировала Пикалова.

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