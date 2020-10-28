https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581867396.html

Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом

Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:38

2020-10-28T08:38

2020-10-28T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253410_12:333:3061:2048_1400x0_80_0_0_b6d5d8e432e7bd8e6f1bd94a916534df.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Специалист пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм человека вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить. Но, несмотря на это, люди с ослабленной иммунной системой все же рискуют заразиться.Кроме этого, по словам эксперта, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Пикалова рассказала, что, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус очень быстро размножается.Врач пояснила, что при проникновении коронавируса в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/vaktsiny-1581861222.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество