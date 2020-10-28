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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581854988.html
В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
За последнюю неделю в мире выявили рекордные 2,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, сообщает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:24
2020-10-28T00:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
южная америка
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> За последнюю неделю в мире выявили рекордные 2,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирная Организация Здравоохранения</a> (ВОЗ).По данным ВОЗ, за период с 19 по 25 октября в мире зафиксировали 2 884 604 новых заражения коронавирусом. При этом 39 712 пациентов с COVID-19 умерли. Число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей (12-18 октября), смертность – на 8 процентов.Согласно ВОЗ, наиболее высокий прирост заражений на прошлой неделе наблюдался в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> (1 335 914 случаев), в Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америке</a> (884 318).Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 43 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались.По информации оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случая заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, южная америка, европа, в мире

В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю

00:24 28.10.2020 (обновлено: 00:52 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За последнюю неделю в мире выявили рекордные 2,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, сообщает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за период с 19 по 25 октября в мире зафиксировали 2 884 604 новых заражения коронавирусом. При этом 39 712 пациентов с COVID-19 умерли. Число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей (12-18 октября), смертность – на 8 процентов.
Согласно ВОЗ, наиболее высокий прирост заражений на прошлой неделе наблюдался в Европе (1 335 914 случаев), в Северной и Южной Америке (884 318).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 43 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваЮжная АмерикаЕвропаВ мире
 
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