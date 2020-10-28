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Австралийские ученые открыли новый коралловый риф высотой 500 метров
Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:47
2020-10-28T12:47
роджер шмидт
открытия - риа наука
австралия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта.Новый риф высотой в 500 метров был обнаружен впервые за 120 лет на гряде Большого барьерного рифа 20 октября, когда ученые составляли карту этого рифа. После этого 25-го октября ученые погрузили к рифу подводный робот SuBastian, обнаружение транслировалось в прямом эфире на <a href="https://schmidtocean.org/" target="_blank">сайте </a>института.Новый отдельный риф лишь восьмой отдельно стоящий риф в этом районе. Ширина его основания составляет 1,5 километра, а до поверхности океана его высоте не хватает лишь 40 метров.Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.
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роджер шмидт, открытия - риа наука, австралия

Австралийские ученые открыли новый коралловый риф высотой 500 метров

12:47 28.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк
Дайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта.
Новый риф высотой в 500 метров был обнаружен впервые за 120 лет на гряде Большого барьерного рифа 20 октября, когда ученые составляли карту этого рифа. После этого 25-го октября ученые погрузили к рифу подводный робот SuBastian, обнаружение транслировалось в прямом эфире на сайте института.
Коралловые полипы - РИА Новости, 1920, 01.08.2018
1 августа 2018, 00:18Туризм
Ученые из США записали видео, на котором кораллы "танцуют"
Новый отдельный риф лишь восьмой отдельно стоящий риф в этом районе. Ширина его основания составляет 1,5 километра, а до поверхности океана его высоте не хватает лишь 40 метров.
"Неожиданное обнаружение подтверждает, что мы продолжаем находить неизведанные структуры и новые компоненты в нашем океане", - приводятся на сайте Института слова его основателя Венди Шмидта.
Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.
Обесцвечивание Большого Барьерного рифа - РИА Новости, 1920, 21.03.2017
21 марта 2017, 13:33
Жертвы глобального потепления: белые кораллы Большого Барьерного рифаКрупнейший в мире коралловый риф теряет цвет. Последствия глобального потепления - в фотоленте Ria.ru.
 
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Роджер ШмидтОткрытия - РИА НаукаАвстралия
 
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