https://ria.ru/20201028/korally-1581906779.html

Австралийские ученые открыли новый коралловый риф высотой 500 метров

Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:47

2020-10-28T12:47

2020-10-28T12:47

роджер шмидт

открытия - риа наука

австралия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта.Новый риф высотой в 500 метров был обнаружен впервые за 120 лет на гряде Большого барьерного рифа 20 октября, когда ученые составляли карту этого рифа. После этого 25-го октября ученые погрузили к рифу подводный робот SuBastian, обнаружение транслировалось в прямом эфире на <a href="https://schmidtocean.org/" target="_blank">сайте </a>института.Новый отдельный риф лишь восьмой отдельно стоящий риф в этом районе. Ширина его основания составляет 1,5 километра, а до поверхности океана его высоте не хватает лишь 40 метров.Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.

https://ria.ru/20180801/1525609557.html

https://ria.ru/20170321/1490474024.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роджер шмидт, открытия - риа наука, австралия