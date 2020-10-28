Австралийские ученые открыли новый коралловый риф высотой 500 метров
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили новый массивный коралловый риф, который выше многих самых высоких зданий мира, сообщил Институт океана имени Шмидта.
Новый риф высотой в 500 метров был обнаружен впервые за 120 лет на гряде Большого барьерного рифа 20 октября, когда ученые составляли карту этого рифа. После этого 25-го октября ученые погрузили к рифу подводный робот SuBastian, обнаружение транслировалось в прямом эфире на сайте института.
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Новый отдельный риф лишь восьмой отдельно стоящий риф в этом районе. Ширина его основания составляет 1,5 километра, а до поверхности океана его высоте не хватает лишь 40 метров.
"Неожиданное обнаружение подтверждает, что мы продолжаем находить неизведанные структуры и новые компоненты в нашем океане", - приводятся на сайте Института слова его основателя Венди Шмидта.
Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.