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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/kollaps-1581988103.html
Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19
Темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики система здравоохранения достигнет границ возможностей через несколько... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:40
2020-10-28T20:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Темпы распространения коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> очень высоки, при сохранении этой динамики система здравоохранения достигнет границ возможностей через несколько недель, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>.Она добавила, что число больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких, также выросло за 9 дней в два раза.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19

19:40 28.10.2020 (обновлено: 20:01 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики система здравоохранения достигнет границ возможностей через несколько недель, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Речь идет о том, что темпы распространения вируса особенно высоки, мы видим экспонентный рост цифр... Сегодня у нас было в два раза больше новых инфицированных, чем неделю назад. Аналогично с другими важными индикаторами. Например, число больных в реанимации выросло за последние 10 дней в два раза", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.

Она добавила, что число больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких, также выросло за 9 дней в два раза.

"Наша система здравоохранения сегодня пока справляется с этими вызовами, но если эти темпы сохранятся, то в течение нескольких недель мы придем к границам возможностей системы здравоохранения", - добавила канцлер.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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