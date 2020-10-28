Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19
19:40 28.10.2020 (обновлено: 20:01 28.10.2020)
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики система здравоохранения достигнет границ возможностей через несколько недель, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Речь идет о том, что темпы распространения вируса особенно высоки, мы видим экспонентный рост цифр... Сегодня у нас было в два раза больше новых инфицированных, чем неделю назад. Аналогично с другими важными индикаторами. Например, число больных в реанимации выросло за последние 10 дней в два раза", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.
Она добавила, что число больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких, также выросло за 9 дней в два раза.
"Наша система здравоохранения сегодня пока справляется с этими вызовами, но если эти темпы сохранятся, то в течение нескольких недель мы придем к границам возможностей системы здравоохранения", - добавила канцлер.
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