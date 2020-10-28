Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19

"Речь идет о том, что темпы распространения вируса особенно высоки, мы видим экспонентный рост цифр... Сегодня у нас было в два раза больше новых инфицированных, чем неделю назад. Аналогично с другими важными индикаторами. Например, число больных в реанимации выросло за последние 10 дней в два раза", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.