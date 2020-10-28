https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html

Ученые выяснили, почему сахар вызывает воспаление кишечника

Американские ученые в опытах на мышах доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника. Это объясняет, почему так... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:00

2020-10-28T21:00

2020-10-28T21:00

риа наука

сахар

здоровье

сша

диета

питание

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong> Американские ученые в опытах на мышах доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника. Это объясняет, почему так называемая западная диета повышает риск воспалительных заболеваний кишечника. Результаты <a href="https://stm.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/scitranslmed.aay6218" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Translational Medicine.Воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), такими как болезнь Крона и язвенный колит, страдают более 3,5 миллионов человек в мире. ВЗК проявляются в виде тяжелой диареи, болей в животе и других изнурительных симптомов. Особенно ВЗК распространены в западных странах, и исследования показывают, что частота их у детей неуклонно растет, начиная с 1980-х годов.Многие ученые предполагают, что главная причина распространения воспалительных заболеваний кишечника в развитых странах — западная диета, включающая в себя калорийную пищу с высоким содержанием сахара. Известно, что сладкие продукты глубокой переработки повышают риск развития ожирения и диабета, однако роль сахара в развитии ВЗК до сих пор оставалась спорной. Американские биологи под руководством Шаханшах Хана (Shahanshah Khan) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в <a href="http://ria.ru/location_Dallas/" target="_blank" data-auto="true">Далласе</a> провели лабораторные эксперименты на мышах и обнаружили, что грызуны, которым давали продукты с высоким содержанием сахара оказались более восприимчивы к индуцированному воспалению толстой кишки, чем мыши, получавшие обычную диету.Воспалительные процессы в кишечнике мышей начались уже через три дня, после того, как они начали получать пищу с высоким содержанием сахара.Авторы выяснили, что сахара изменили состав микробиома кишечника, в первую очередь за счет поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые разлагают муницы — высокомолекулярные гликопротеины, главный компонент слизи, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника.Ранее считалось, что эти бактерии обладают противовоспалительным действием, и их даже планировали использовать для борьбы с ожирением и диабетом 2 типа. Но результаты исследования показали, что увеличение количества Akkermansia muciniphila привело к разрушению защитного слоя слизи, выстилающего внутренние стенки кишечника, что позволило другим бактериям проникнуть в слизистую оболочку. Это вызвало воспаление толстой кишки.В подтверждение своих выводов ученые ссылаются на тот факт, что в кишечнике пациентов с язвенным колитом, как правило, всегда обнаруживают активные ферменты, разлагающие слизь.

https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахар, здоровье, сша, диета, питание