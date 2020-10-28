Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в квартире
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, вечером 26 октября 51-летний нетрезвый мужчина в туалете квартиры дома по улице Октябрьской города Дзержинска получил термические ожоги от горячей воды в результате механического повреждения трубы горячего водоснабжения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Его 83-летний отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги и был госпитализирован.
"Как установили следователи СК, отец и сын проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. За неуплату коммунальных платежей у них было перекрыто горячее водоснабжение. Именно в туалетной комнате находилась заглушка на стояке с трубой горячей воды. Следователи не исключают, что механическое повреждение стояка с горячим водоснабжением мог причинить сам потерпевший", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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