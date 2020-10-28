https://ria.ru/20201028/kipyatok-1581891768.html

Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в квартире

Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:32

2020-10-28T11:32

2020-10-28T11:32

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По предварительным данным, вечером 26 октября 51-летний нетрезвый мужчина в туалете квартиры дома по улице <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьской</a> города Дзержинска получил термические ожоги от горячей воды в результате механического повреждения трубы горячего водоснабжения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Его 83-летний отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги и был госпитализирован.Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://realty.ria.ru/20201027/zhkkh-1581750527.html

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октябрьский

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), октябрьский, нижегородская область, происшествия