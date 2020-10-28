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Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в квартире
Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:32
2020-10-28T11:32
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По предварительным данным, вечером 26 октября 51-летний нетрезвый мужчина в туалете квартиры дома по улице <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьской</a> города Дзержинска получил термические ожоги от горячей воды в результате механического повреждения трубы горячего водоснабжения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Его 83-летний отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги и был госпитализирован.Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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октябрьский
нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), октябрьский, нижегородская область, происшествия

Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в квартире

11:32 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Житель Дзержинска скончался от ожогов, полученных из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире, его пожилой отец госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, вечером 26 октября 51-летний нетрезвый мужчина в туалете квартиры дома по улице Октябрьской города Дзержинска получил термические ожоги от горячей воды в результате механического повреждения трубы горячего водоснабжения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Его 83-летний отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги и был госпитализирован.
"Как установили следователи СК, отец и сын проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. За неуплату коммунальных платежей у них было перекрыто горячее водоснабжение. Именно в туалетной комнате находилась заглушка на стояке с трубой горячей воды. Следователи не исключают, что механическое повреждение стояка с горячим водоснабжением мог причинить сам потерпевший", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОктябрьскийНижегородская областьПроисшествия
 
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