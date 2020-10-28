Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/kiberataki-1581861731.html
Российские банки сообщили о росте кибератак
В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T06:09
2020-10-28T09:02
банки
россия
мошенничество
абсолют банк
росбанк
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149747/65/1497476588_0:194:2951:1854_1400x0_80_0_0_3ef819573d52097fe78af6c3e8969f46.jpg
<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 28 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях.Собеседники агентства пояснили, что темы вредоносных писем пока не связаны со второй волной коронавируса, однако ситуация может измениться.В <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанке</a> поделились похожими наблюдениями."Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. &lt;...&gt; Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер", — подчеркнул директор департамента информационной безопасности компании Михаил Иванов.Управляющий директор "<a href="http://ria.ru/organization_Absoljut_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Абсолют банка</a>" Олег Кусеров добавил, что в этом году замечен всплеск активности по фишингу, совпавший с первой волной пандемии."Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем", — рассказал он.Эксперты напоминают, что злоумышленники в 99 процентах случаев рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометации данных сотрудников и клиентов, а также их кражи.
https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html
6
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149747/65/1497476588_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_6e2b6ee1ac8067e1ff0629b191dd6321.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банки, россия, мошенничество, абсолют банк, росбанк, москва, экономика

Российские банки сообщили о росте кибератак

06:09 28.10.2020 (обновлено: 09:02 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях.
Собеседники агентства пояснили, что темы вредоносных писем пока не связаны со второй волной коронавируса, однако ситуация может измениться.

"Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя", — отметил директор департамента информационной безопасности банка "ФК Открытие" Илья Сулоев.

В Росбанке поделились похожими наблюдениями.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 02:08
Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
"Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. <...> Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер", — подчеркнул директор департамента информационной безопасности компании Михаил Иванов.
Управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров добавил, что в этом году замечен всплеск активности по фишингу, совпавший с первой волной пандемии.
"Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем", — рассказал он.
Эксперты напоминают, что злоумышленники в 99 процентах случаев рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометации данных сотрудников и клиентов, а также их кражи.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 02:00Сказано в эфире
Названо главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банкаКак по телефону отличить мошенника от настоящего сотрудника банка, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
 
Обсудить6
БанкиРоссияМошенничествоАбсолют БанкРосбанкМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния