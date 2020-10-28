https://ria.ru/20201028/kiberataki-1581861731.html

Российские банки сообщили о росте кибератак

В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T06:09

2020-10-28T06:09

2020-10-28T09:02

банки

россия

мошенничество

абсолют банк

росбанк

москва

экономика

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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 28 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях.Собеседники агентства пояснили, что темы вредоносных писем пока не связаны со второй волной коронавируса, однако ситуация может измениться.В <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанке</a> поделились похожими наблюдениями."Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. <...> Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер", — подчеркнул директор департамента информационной безопасности компании Михаил Иванов.Управляющий директор "<a href="http://ria.ru/organization_Absoljut_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Абсолют банка</a>" Олег Кусеров добавил, что в этом году замечен всплеск активности по фишингу, совпавший с первой волной пандемии."Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем", — рассказал он.Эксперты напоминают, что злоумышленники в 99 процентах случаев рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометации данных сотрудников и клиентов, а также их кражи.

https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банки, россия, мошенничество, абсолют банк, росбанк, москва, экономика