Российские банки сообщили о росте кибератак
06:09 28.10.2020 (обновлено: 09:02 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, заявили РИА Новости в кредитных организациях.
Собеседники агентства пояснили, что темы вредоносных писем пока не связаны со второй волной коронавируса, однако ситуация может измениться.
"Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя", — отметил директор департамента информационной безопасности банка "ФК Открытие" Илья Сулоев.
В Росбанке поделились похожими наблюдениями.
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"Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. <...> Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер", — подчеркнул директор департамента информационной безопасности компании Михаил Иванов.
Управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров добавил, что в этом году замечен всплеск активности по фишингу, совпавший с первой волной пандемии.
"Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем", — рассказал он.
Эксперты напоминают, что злоумышленники в 99 процентах случаев рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометации данных сотрудников и клиентов, а также их кражи.