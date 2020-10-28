https://ria.ru/20201028/kiberataka-1581971264.html

Испытывающая "Спутник V" индийская компания сообщила о кибератаке

Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинающая в Индии испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила о попытке хакерской... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:45

2020-10-28T17:45

2020-10-28T18:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинающая в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила о попытке хакерской атаки.Компания особо отметила, что пока "расследование не установило, относятся ли какие-либо нарушения данных в этом инциденте к персональной информации, хранящейся в системах компании"."Восстановление всех приложений и данных идет полным ходом. Все критические операции проходят под контролем", — говорится в сообщении.Как отмечают индийские СМИ, попытка хакерской атаки произошла менее чем через неделю после того, как генеральный контролер лекарственных средств Индии дал компании разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в августе получила свидетельство Минздрава о регистрации, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>.В Индии идут испытания трех вакцин от коронавируса — компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей.Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.

https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581956383.html

Aaz1970 Уверен, что это дело рук «исключительных», не могут они смириться с тем, что нашу вакцину взяли на испытание многие зарубежные страны... 50

Вячеслав Володько Почему бы нам не обвинить западные страны во все услышание 48

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", индия, в мире