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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/kiberataka-1581971264.html
Испытывающая "Спутник V" индийская компания сообщила о кибератаке
Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинающая в Индии испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила о попытке хакерской... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:45
2020-10-28T18:05
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинающая в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила о попытке хакерской атаки.Компания особо отметила, что пока "расследование не установило, относятся ли какие-либо нарушения данных в этом инциденте к персональной информации, хранящейся в системах компании"."Восстановление всех приложений и данных идет полным ходом. Все критические операции проходят под контролем", — говорится в сообщении.Как отмечают индийские СМИ, попытка хакерской атаки произошла менее чем через неделю после того, как генеральный контролер лекарственных средств Индии дал компании разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в августе получила свидетельство Минздрава о регистрации, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>.В Индии идут испытания трех вакцин от коронавируса — компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей.Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581956383.html
Уверен, что это дело рук «исключительных», не могут они смириться с тем, что нашу вакцину взяли на испытание многие зарубежные страны...
50
Почему бы нам не обвинить западные страны во все услышание
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15
индия
РИА Новости
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вакцина "спутник v", индия, в мире

Испытывающая "Спутник V" индийская компания сообщила о кибератаке

17:45 28.10.2020 (обновлено: 18:05 28.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, начинающая в Индии испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила о попытке хакерской атаки.
"22 октября 2020 года мы столкнулись с инцидентом информационной безопасности и изолировали затронутые IT-службы. Это была атака с целью получения выкупа. Мы оперативно привлекли ведущих внешних экспертов по кибербезопасности, начали сдерживать и исправлять ситуацию, а также расследовать инцидент", — сказано в отчете компании по итогам двух кварталов текущего финансового года.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Компания особо отметила, что пока "расследование не установило, относятся ли какие-либо нарушения данных в этом инциденте к персональной информации, хранящейся в системах компании".
"Восстановление всех приложений и данных идет полным ходом. Все критические операции проходят под контролем", — говорится в сообщении.
Как отмечают индийские СМИ, попытка хакерской атаки произошла менее чем через неделю после того, как генеральный контролер лекарственных средств Индии дал компании разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 16:42Распространение нового коронавируса
Испытания российской вакцины в Индии планируют завершить в конце марта
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в августе получила свидетельство Минздрава о регистрации, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
В Индии идут испытания трех вакцин от коронавируса — компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей.
Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.
 
Обсудить15
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"ИндияВ мире
 
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