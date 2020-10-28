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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201028/khram-1581891508.html
Новый храм при МГУ построят на проспекте Вернадского
Новый православный храм при Московском государственном университете имени Ломоносова возведут на проспекте Вернадского в столице, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:32
2020-10-28T11:32
религия и мировоззрение
религия
георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)
новости - религия и мировоззрение
александр невский
рэу имени г. в. плеханова
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир ресин
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Новый православный храм при Московском государственном университете имени Ломоносова возведут на проспекте Вернадского в столице, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимир Ресина - куратора программы строительства православных храмов в Москве, а также советника мэра Москвы и патриарха Московского и вся Руси по вопросам строительства."При университете МГУ по программе решено построить храм на тысячу человек. Сейчас проект ждет согласования в патриархии и Москомархитектуре", - говорится в сообщении.По проекту, храм равноапостольных Кирилла и Мефодия будет многоглавым с шатровой колокольней. Его габариты - 53,7 на 40 метров и 46 метров в высоту. Приходские помещения и духовный центр МГУ разместятся на двух подземных этажах, уточнили в пресс-службе."МГУ растет, развивается, строятся новые корпуса. Понятно, что новый храмовый комплекс будет востребован. Сегодня общая численность студентов и профессорско-преподавательского состава - свыше 49 тысяч человек", - приводят слова Владимира Ресина в его пресс-службе.Также в пресс-службе рассказали, что еще в 2000 году с просьбой построить храм к ректору обратились свыше 200 сотрудников университета. До сих пор при МГУ функционирует только храм Святой Татьяны на Большой Никитской, у исторического здания МГУ.Как отметил Ресин, в Москве за десять лет по программе возведено и восстановлено несколько университетских храмов: Князь-Владимирский храм при Свято-Тихоновском университете на Лиховском переулке, возведены храм Александра Невского при МГИМО и храм Иверской иконы Божией матери при Академии ФСБ на Мичуринском проспекте, восстановлен храм в честь Иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" при РЭУ им. Плеханова в Стремянном переулке.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
https://realty.ria.ru/20201020/khram-1580649659.html
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РИА Новости
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религия, георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма), новости - религия и мировоззрение, александр невский, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир ресин, москва

Новый храм при МГУ построят на проспекте Вернадского

11:32 28.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Лужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Новый православный храм при Московском государственном университете имени Ломоносова возведут на проспекте Вернадского в столице, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимир Ресина - куратора программы строительства православных храмов в Москве, а также советника мэра Москвы и патриарха Московского и вся Руси по вопросам строительства.
"При университете МГУ по программе решено построить храм на тысячу человек. Сейчас проект ждет согласования в патриархии и Москомархитектуре", - говорится в сообщении.
По проекту, храм равноапостольных Кирилла и Мефодия будет многоглавым с шатровой колокольней. Его габариты - 53,7 на 40 метров и 46 метров в высоту. Приходские помещения и духовный центр МГУ разместятся на двух подземных этажах, уточнили в пресс-службе.
"МГУ растет, развивается, строятся новые корпуса. Понятно, что новый храмовый комплекс будет востребован. Сегодня общая численность студентов и профессорско-преподавательского состава - свыше 49 тысяч человек", - приводят слова Владимира Ресина в его пресс-службе.
Также в пресс-службе рассказали, что еще в 2000 году с просьбой построить храм к ректору обратились свыше 200 сотрудников университета. До сих пор при МГУ функционирует только храм Святой Татьяны на Большой Никитской, у исторического здания МГУ.
Как отметил Ресин, в Москве за десять лет по программе возведено и восстановлено несколько университетских храмов: Князь-Владимирский храм при Свято-Тихоновском университете на Лиховском переулке, возведены храм Александра Невского при МГИМО и храм Иверской иконы Божией матери при Академии ФСБ на Мичуринском проспекте, восстановлен храм в честь Иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" при РЭУ им. Плеханова в Стремянном переулке.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:26Религия и мировоззрение
Строить "футуристический" храм в Москве начнут не раньше 2021 года
 
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Религия и мировоззрениеРелигияГеоргий Плеханов (Российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)Новости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРЭУ имени Г. В. ПлехановаГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир РесинМосква
 
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