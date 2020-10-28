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На Украине назвали все причины катастрофы Ан-26 под Харьковом
Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом установила все причины аварии, среди них - технические неисправности... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:27
2020-10-28T16:27
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> установила все причины аварии, среди них - технические неисправности самолета, а также систематические нарушения правил выполнения полетов, сообщил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет эту комиссию.Комиссия ранее одобрила предварительный отчет о результатах расследования, документ был обнародован в среду на заседании кабинета министров Украины.По его словам, причинами авиакатастрофы также стали отказ системы управления двигателя, систематические нарушения правил выполнения полетов и плановой таблицы полетов, а также недостаточно профессиональная подготовка экипажа во время чрезвычайный ситуаций.Он добавил, что комиссией подготовлены рекомендации по недопущению в будущем подобных катастроф, а все материалы будут переданы правоохранительным органам.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривало четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире

На Украине назвали все причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

16:27 28.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом установила все причины аварии, среди них - технические неисправности самолета, а также систематические нарушения правил выполнения полетов, сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет эту комиссию.
Комиссия ранее одобрила предварительный отчет о результатах расследования, документ был обнародован в среду на заседании кабинета министров Украины.
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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"Причина катастрофы – потеря скорости на предпосадочной прямой, которая привела к сваливанию самолета с дальнейшем столкновением с землей. Причина катастрофы, которая способствовала ее возникновению - общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за стремительности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет", - сказал Уруский на заседании кабмина, который транслировался в Youtube-канале.

По его словам, причинами авиакатастрофы также стали отказ системы управления двигателя, систематические нарушения правил выполнения полетов и плановой таблицы полетов, а также недостаточно профессиональная подготовка экипажа во время чрезвычайный ситуаций.

"Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба, систематические нарушения правил выполнения полетов в университете, недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особенных ситуациях", - сказал вице-премьер.

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Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
Он добавил, что комиссией подготовлены рекомендации по недопущению в будущем подобных катастроф, а все материалы будут переданы правоохранительным органам.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривало четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьХарьковУкраинаВ мире
 
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