https://ria.ru/20201028/katastrofa-1581953798.html

На Украине назвали все причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом установила все причины аварии, среди них - технические неисправности... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:27

2020-10-28T16:27

2020-10-28T16:27

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

харьков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807549_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_5ba87465fbb4411dc0e096868eb9ebd8.jpg

<strong>КИЕВ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> установила все причины аварии, среди них - технические неисправности самолета, а также систематические нарушения правил выполнения полетов, сообщил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет эту комиссию.Комиссия ранее одобрила предварительный отчет о результатах расследования, документ был обнародован в среду на заседании кабинета министров Украины.По его словам, причинами авиакатастрофы также стали отказ системы управления двигателя, систематические нарушения правил выполнения полетов и плановой таблицы полетов, а также недостаточно профессиональная подготовка экипажа во время чрезвычайный ситуаций.Он добавил, что комиссией подготовлены рекомендации по недопущению в будущем подобных катастроф, а все материалы будут переданы правоохранительным органам.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривало четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html

https://ria.ru/20201001/aviakatastrofa-1578028594.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

харьковская область

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире