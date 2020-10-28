https://ria.ru/20201028/katar-1581871695.html

Власти Катара объяснили случаи осмотра гинекологами женщин в аэропорту

Правительство Катара выразило сожаление в связи с причинением неудобств или нарушением свобод пассажиров аэропорта в столице страны Дохе из-за осмотра женщин в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:24

2020-10-28T09:24

2020-10-28T10:34

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катара</a> выразило сожаление в связи с причинением неудобств или нарушением свобод пассажиров аэропорта в столице страны Дохе из-за осмотра женщин в попытках найти оставившую в аэропорту ребенка женщину.Ранее сообщалось о том, что катарские власти разыскивают женщину, которая в начале октября оставила в международном аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Doha/" target="_blank" data-auto="true">Дохи</a> имени Хамада новорожденного ребенка и скрылась. Этот случай стал причиной обострения отношений между Катаром и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a>, после того как пассажирки рейса из Дохи в <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сидней</a> рассказали, что без их разрешения подверглись принудительному гинекологическому осмотру в машине скорой помощи возле аэропорта. Такому же осмотру подверглись некоторые женщины, которые вылетали из Катара в другие направления.Власти Катара призвали к проведению прозрачного и всеобъемлющего расследования произошедшего. В заявлении правительства также отмечается, что такой инцидент с обнаруженным в подобном состоянии новорожденным в аэропорту Дохи случился впервые.Руководство воздушной гавани попросило всех, кто знает что-либо о матери найденного ребенка, предоставить эту информацию.

https://ria.ru/20191112/1560842488.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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