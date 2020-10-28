https://ria.ru/20201028/kardashian-1581954358.html

Ким Кардашьян осудили в Сети за вечеринку, устроенную в разгар пандемии

Телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян осудили в Сети за то, что она устроила вечеринку в честь своего 40-летия в разгар пандемии коронавируса и... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:18

2020-10-28T17:18

2020-10-28T17:18

коронавирусы

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коронавирус covid-19

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звезды

кимберли кардашян

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян осудили в Сети за то, что она устроила вечеринку в честь своего 40-летия в разгар пандемии коронавируса и похвасталась этим, разместив серию снимков в соцсетях. Также она добавила, что она с гостями танцевала, каталась на велосипедах и байдарках, плавала с китами, смотрела фильм на пляже и многое другое. "Понимаю, что для большинства людей это сейчас недостижимо, поэтому в такие моменты я скромно напоминаю себе, насколько привилегированна моя жизнь", – заявила звезда. Среди избранных гостей были замечены сестры светской львицы Кендалл, Хлои и Кортни, мама Крис Дженнер, близкий друг семьи манекенщик Фай Хадра, бизнесмен Саймон Хук и другие.Несмотря на то, что праздничный пост Ким Кардашьян набрал более 5,3 миллиона лайков в инстаграме, многие пользователи раскритиковали ее высказывания, связанные с пандемией коронавируса. "Вы настолько бесчувственны, что не понимаете, это не то, что хочет слышать большинство сейчас, во время второй волны коронавируса. Люди идут в банки продовольствия, а не летят на частные острова", – <a href="https://twitter.com/peterframpton/status/1321226316327325696" target="_blank">возмутился</a> лауреат премии "Грэмми", музыкант Питер Фрэмптон."Люди умирают, но для Ким Кардашян 40 лет важнее! Каждый, кто потерял кого-то, менее важен, чем встреча Ким со своими друзьями", – <a href="https://twitter.com/sweetiemilktea/status/1321401792459145216" target="_blank">присоединилась</a> к обсуждению sweetiemilktea. "Я не осуждаю, что они отправились в эту поездку, но опубликовать это на всеобщее обозрение – наглость высшей степени. У богатых действительно нет сочувствия к бедным, они не осознают, что тыкать таким в лицо людям – отвратительно", – <a href="https://twitter.com/CNLR5/status/1321163767640592384" target="_blank">считает</a> CNLR5. Ким Кардашьян и ее представители пока никак не отреагировали на эти комментарии.

https://ria.ru/20201026/adel-1581597093.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, кимберли кардашян