Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201028/kardashian-1581954358.html
Ким Кардашьян осудили в Сети за вечеринку, устроенную в разгар пандемии
Телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян осудили в Сети за то, что она устроила вечеринку в честь своего 40-летия в разгар пандемии коронавируса и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:18
2020-10-28T17:18
коронавирусы
шоубиз
коронавирус covid-19
знаменитости
звезды
кимберли кардашян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155966/03/1559660300_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_5a58d319177ee82b0f0b4534969c33cb.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян осудили в Сети за то, что она устроила вечеринку в честь своего 40-летия в разгар пандемии коронавируса и похвасталась этим, разместив серию снимков в соцсетях. Также она добавила, что она с гостями танцевала, каталась на велосипедах и байдарках, плавала с китами, смотрела фильм на пляже и многое другое. "Понимаю, что для большинства людей это сейчас недостижимо, поэтому в такие моменты я скромно напоминаю себе, насколько привилегированна моя жизнь", – заявила звезда. Среди избранных гостей были замечены сестры светской львицы Кендалл, Хлои и Кортни, мама Крис Дженнер, близкий друг семьи манекенщик Фай Хадра, бизнесмен Саймон Хук и другие.Несмотря на то, что праздничный пост Ким Кардашьян набрал более 5,3 миллиона лайков в инстаграме, многие пользователи раскритиковали ее высказывания, связанные с пандемией коронавируса. "Вы настолько бесчувственны, что не понимаете, это не то, что хочет слышать большинство сейчас, во время второй волны коронавируса. Люди идут в банки продовольствия, а не летят на частные острова", – <a href="https://twitter.com/peterframpton/status/1321226316327325696" target="_blank">возмутился</a> лауреат премии "Грэмми", музыкант Питер Фрэмптон."Люди умирают, но для Ким Кардашян 40 лет важнее! Каждый, кто потерял кого-то, менее важен, чем встреча Ким со своими друзьями", – <a href="https://twitter.com/sweetiemilktea/status/1321401792459145216" target="_blank">присоединилась</a> к обсуждению sweetiemilktea. "Я не осуждаю, что они отправились в эту поездку, но опубликовать это на всеобщее обозрение – наглость высшей степени. У богатых действительно нет сочувствия к бедным, они не осознают, что тыкать таким в лицо людям – отвратительно", – <a href="https://twitter.com/CNLR5/status/1321163767640592384" target="_blank">считает</a> CNLR5. Ким Кардашьян и ее представители пока никак не отреагировали на эти комментарии.
https://ria.ru/20201026/adel-1581597093.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155966/03/1559660300_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4080674220cbefa2ec7a1db842bc6c0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирусы, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, кимберли кардашян

Ким Кардашьян осудили в Сети за вечеринку, устроенную в разгар пандемии

17:18 28.10.2020
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян осудили в Сети за то, что она устроила вечеринку в честь своего 40-летия в разгар пандемии коронавируса и похвасталась этим, разместив серию снимков в соцсетях.

"В этом году я не смогла придумать лучше способа провести день рождения, чем собрать людей, которые помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь сегодня. Не думаю, что до COVID кто-либо из нас действительно ценил простую роскошь путешествий и возможности быть вместе с семьей и друзьями в безопасной обстановке. После двух недель многократных проверок и карантина я порадовала своих близких поездкой на частный остров, где мы могли хотя бы на короткое время притвориться, что все в порядке", – написала Кардашьян.

Также она добавила, что она с гостями танцевала, каталась на велосипедах и байдарках, плавала с китами, смотрела фильм на пляже и многое другое. "Понимаю, что для большинства людей это сейчас недостижимо, поэтому в такие моменты я скромно напоминаю себе, насколько привилегированна моя жизнь", – заявила звезда.
Среди избранных гостей были замечены сестры светской львицы Кендалл, Хлои и Кортни, мама Крис Дженнер, близкий друг семьи манекенщик Фай Хадра, бизнесмен Саймон Хук и другие.
Несмотря на то, что праздничный пост Ким Кардашьян набрал более 5,3 миллиона лайков в инстаграме, многие пользователи раскритиковали ее высказывания, связанные с пандемией коронавируса.
"Вы настолько бесчувственны, что не понимаете, это не то, что хочет слышать большинство сейчас, во время второй волны коронавируса. Люди идут в банки продовольствия, а не летят на частные острова", – возмутился лауреат премии "Грэмми", музыкант Питер Фрэмптон.

"Люди голодают, теряют дома и умирают. Но разве тебе не повезло!" – написала baueraud.

"Люди умирают, но для Ким Кардашян 40 лет важнее! Каждый, кто потерял кого-то, менее важен, чем встреча Ким со своими друзьями", – присоединилась к обсуждению sweetiemilktea.
"Я не осуждаю, что они отправились в эту поездку, но опубликовать это на всеобщее обозрение – наглость высшей степени. У богатых действительно нет сочувствия к бедным, они не осознают, что тыкать таким в лицо людям – отвратительно", – считает CNLR5.
Ким Кардашьян и ее представители пока никак не отреагировали на эти комментарии.
Скетч Saturday Night Live, посвященный турам в Африку - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 16:38Шоубиз
В Сети раскритиковали шоу с Адель за шутки о секс-туризме в Африке
 
ШоубизКоронавирусыКоронавирус COVID-19ЗнаменитостизвездыКимберли Кардашян
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния