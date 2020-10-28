Карабах сообщил о ранении трех спасателей при обстреле Шуши
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила в среду о ранении трех спасателей при обстреле города Шуши.
"При выполнении гуманитарной миссии после ракетного обстрела Шуши трое спасателей Шушинского районного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили ранения", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
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По сведениям, полученным от врачей, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, отметили в Госслужбе по ЧС. Пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян уточнил, что спасатели попали под обстрел.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.