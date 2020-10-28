https://ria.ru/20201028/karabakh-1581946722.html

Карабах заявил, что Баку нанес свыше 15 ударов по Степанакерту и Шуши

Азербайджан нанес более 15 ударов по Степанакерту и Шуши, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:51

2020-10-28T15:51

2020-10-28T17:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> нанес более 15 ударов по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> и Шуши, сообщил омбудсмен непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> (НКР) Артак Бегларян."(Атаковали. — Прим. ред.), преднамеренно целясь по зданию Центра матери и ребенка, жилым домам и некоторым объектам общественного значения. В Шуши погиб один мирный житель, двое раненых. Информация о пострадавших в Степанакерте уточняется", — цитирует его <a href="https://t.me/s/texekatvakanshtab" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал</a> официального инфоцентра Карабаха.Добавляется, что обстрелы привели к масштабным разрушениям. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям НКР, пострадал целый квартал карабахской столицы. "Была применена военная авиация. В результате бомбардировок повреждены или полностью уничтожены жилые дома, машины. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится на странице службы в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее в НКР заявляли, что Баку наносит удары из РСЗО "Смерч", в результате чего в Шуши один человек скончался, двое ранены. Всего за сутки, по данным Степанакерта, погибли 59 карабахских военных.Утром Баку обвинил Ереван в атаках по нескольким направлениям, в частности по Товузскому, Кедабекскому, Дашкесанскому и Губадлинскому районам республики. Позже <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что при ударе армян по городу Барда погиб 21 мирный житель, еще около 70 человек получили ранения. В Ереване отвергли обвинения.Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его армия захватила несколько населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах. Он также пообещал Еревану ответить на обстрел Барды.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ssha-1581474050.html

Doc Sob Теперь я точно уверен как же СМИ обманывают и создают мнения. Почему ничего не написанно как час назад Амрения выпустила ракеты по Барде??Как погибли 20 человек . в том числе и дети! По городу который вне зоны боевых действий .Я Русский который жил в Баку. В Азербаджане сейчас проиживают 120 тысяч русских. А сколько в Армении? Хотя бы чисто из за русских поддержите Азербайджан !Но нет вы поодерживаете нахлебников которые приезжают в наши города и ведут себя как цари! Скоро будут говорить что Сочи армянский город! 62

Confident Doubt Не, ну понятно, что в руководстве РИА находятся армяне. Но есть какие то пределы. 21 погибший и 60 раненый из за обстрела города Барды, находящегося в 100км о фронта, а тут пишут только об обстрелах Карабаха. Где, слава Богу никто из мирных жителей не пострадал. Все имеет свои пределы. 51

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нагорно-карабахская республика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-28T15:51 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, в мире