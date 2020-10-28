https://ria.ru/20201028/karabakh-1581915338.html

Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в урегулировании в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру вместе участвовать в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:27

2020-10-28T13:27

2020-10-28T13:42

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>АНКАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> предложил российскому лидеру вместе участвовать в урегулировании карабахского кризиса."Нам говорят: вы с Ближнего Востока отправляете в <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> иностранных боевиков. Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тысяч членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил", - добавил Эрдоган.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

Игорь Земский Кризис в Карабахе. А при чём тут Эрдоган? 65

goldmikron Главный инициатор войны хочет принимать участие в решении конфликта. Хотелось бы услышать несколько слов от Лаврова. 56

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире