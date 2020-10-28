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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581915338.html
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в урегулировании в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру вместе участвовать в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:27
2020-10-28T13:42
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> предложил российскому лидеру вместе участвовать в урегулировании карабахского кризиса."Нам говорят: вы с Ближнего Востока отправляете в <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> иностранных боевиков. Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тысяч членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил", - добавил Эрдоган.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
Кризис в Карабахе. А при чём тут Эрдоган?
65
Главный инициатор войны хочет принимать участие в решении конфликта. Хотелось бы услышать несколько слов от Лаврова.
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азербайджан
армения
россия
нагорный карабах
турция
РИА Новости
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азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в урегулировании в Карабахе

13:27 28.10.2020 (обновлено: 13:42 28.10.2020)
 
© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Сергей Гунеев
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АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру вместе участвовать в урегулировании карабахского кризиса.

"Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы - со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим. Мы честны. И верю, что вы тоже искренни", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Нам говорят: вы с Ближнего Востока отправляете в Азербайджан иностранных боевиков. Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тысяч членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил", - добавил Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Мы не колеблемся". Готова ли Турция воевать на территории бывшего СССР
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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