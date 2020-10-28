Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в урегулировании в Карабахе
13:27 28.10.2020 (обновлено: 13:42 28.10.2020)
© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© Сергей Гунеев
АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что накануне в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру вместе участвовать в урегулировании карабахского кризиса.
"Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы - со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим. Мы честны. И верю, что вы тоже искренни", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
"Нам говорят: вы с Ближнего Востока отправляете в Азербайджан иностранных боевиков. Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тысяч членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил", - добавил Эрдоган.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.