https://ria.ru/20201028/kalvi-1581922845.html

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Калви

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о махинации на 2,5 миллиарда рублей, фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:01

2020-10-28T14:01

2020-10-28T14:01

максим владимиров (baring vostok)

майкл калви

дело bаring vostok

сергей панченко

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ утвердила обвинительное заключение по делу о махинации на 2,5 миллиарда рублей, фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Калви</a>, сообщил РИА Новости <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Panchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Панченко</a>."Нас всех вызвали завтра в Генпрокуратуру к 10 утра, из чего можно сделать вывод, что обвинительное заключение утверждено", - сказал собеседник агентства, представляющий Алексея Кордичева.После этого дело направят на рассмотрение в суд.Калви, француз Филипп Дельпаль, россияне Иван Зюзин, Ваган Абгарян, <a href="http://ria.ru/person_maksim-vladimirov-baring-vostok/" target="_blank" data-auto="true">Максим Владимиров</a> и Кордичев находятся под домашним арестом.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".

https://ria.ru/20201019/titov-1580551729.html

https://ria.ru/20201028/kalvi-1581873313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим владимиров (baring vostok), майкл калви, дело bаring vostok, сергей панченко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия