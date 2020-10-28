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https://ria.ru/20201028/kadyrov-1581989086.html
Кадыров заявил о готовности покинуть пост из-за позиции по Макрону
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в Telegram-канале обращение к французскому лидеру Эммануэлю Макрону после его заявления о карикатурах на пророка Мухаммада. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:47
2020-10-28T19:47
религия
россия
дамир мухетдинов
эммануэль макрон
альбир крганов
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> объяснил в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале обращение к французскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a> после его заявления о карикатурах на пророка Мухаммада.Во вторник Кадыров осудил позицию президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, который поддержал публикацию карикатур на пророка. Он обвинил Макрона в поддержке провокаций и отметил, что тот фактически провоцирует "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал французского лидера прекратить религиозные нападки "пока не поздно". В среду, комментируя заявление Кадырова, пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что главы субъектов не занимаются внешней политикой. Он также добавил, что по этим вопросам следует ориентироваться на линию главы государства.В своем посте Кадыров заявил, что обращался к Макрону не как политик, а как мусульманин. Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов и готов повторить их. По мнению Кадырова, он обладает правом на это как верующий человек, строго соблюдающий постулаты и своей религии."За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" — заявил он.Выступления МакронаВ октябре в своем выступлении на тему борьбы с религиозным сепаратизмом Макрон анонсировал принятие законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей. Документ представят 9 декабря. Президент Франции подчеркнул необходимость "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и укрепить контроль финансирования мечетей. Поводом для выступления стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, который показывал на уроках карикатурные изображения Мухаммеда.Ранее Макрон, комментируя новые публикации карикатур журналом Charlie Ebdo в начале сентября заявил, что во Франции существует "свобода богохульствовать". После резонансного убийства он подчеркнул, что в стране не намерены отказываться от публикации подобного рода изображений.Реакция мусульман в РоссииВ понедельник муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал заявление Макрона атакой на ислам. Он подчеркнул, что она может обернуться новыми человеческими жертвами. Межиев назвал действия Пати провокационными. Также он отметил, что курс, который начал президент Франции — "начало конца империи зла".Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России <a href="http://ria.ru/person_Damir_Mukhetdinov/" target="_blank" data-auto="true">Дамир Мухетдинов</a> обвинил французские власти в непоследовательности и обратил внимание, что они борются за права меньшинств, но не считают оскорблением публикации, которые задевают миллиарды людей.Он также счел заявление президента Франции попыткой отвлечь внимание от акций протеста "желтых жилетов".Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий <a href="http://ria.ru/person_Albir_Krganov/" target="_blank" data-auto="true">Альбир Крганов</a> назвал решение Макрона не отказываться от публикации карикатур провокацией по отношению ко всему исламскому миру. Он призвал лидеров других конфессий отреагировать на происходящее. Он подчеркнул, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку это противоречит основам ислама.
https://ria.ru/20201028/frantsiya-1581953194.html
https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html
https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581475884.html
У нас на эстраде тоже был один много раз прощался но не уходил.
348
У него Аллах в Кремле сидит. Он сам об этом говорил, что он же ему и бабло дает. Как "Аллах" скажет, так и сделает и его пост и не ему решать. А начнет против думать, то могут и свои же быстрее вертикали скинуть. Так что...
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россия
франция
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религия, россия, дамир мухетдинов, эммануэль макрон, альбир крганов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, франция, в мире

Кадыров заявил о готовности покинуть пост из-за позиции по Макрону

19:47 28.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в Telegram-канале обращение к французскому лидеру Эммануэлю Макрону после его заявления о карикатурах на пророка Мухаммада.
Во вторник Кадыров осудил позицию президента Франции, который поддержал публикацию карикатур на пророка. Он обвинил Макрона в поддержке провокаций и отметил, что тот фактически провоцирует "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал французского лидера прекратить религиозные нападки "пока не поздно". В среду, комментируя заявление Кадырова, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главы субъектов не занимаются внешней политикой. Он также добавил, что по этим вопросам следует ориентироваться на линию главы государства.
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы
В своем посте Кадыров заявил, что обращался к Макрону не как политик, а как мусульманин. Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов и готов повторить их. По мнению Кадырова, он обладает правом на это как верующий человек, строго соблюдающий постулаты и своей религии.
"За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" — заявил он.

Выступления Макрона

В октябре в своем выступлении на тему борьбы с религиозным сепаратизмом Макрон анонсировал принятие законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей. Документ представят 9 декабря. Президент Франции подчеркнул необходимость "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и укрепить контроль финансирования мечетей. Поводом для выступления стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, который показывал на уроках карикатурные изображения Мухаммеда.
Ранее Макрон, комментируя новые публикации карикатур журналом Charlie Ebdo в начале сентября заявил, что во Франции существует "свобода богохульствовать". После резонансного убийства он подчеркнул, что в стране не намерены отказываться от публикации подобного рода изображений.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 17:07
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Реакция мусульман в России

В понедельник муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал заявление Макрона атакой на ислам. Он подчеркнул, что она может обернуться новыми человеческими жертвами. Межиев назвал действия Пати провокационными.
Также он отметил, что курс, который начал президент Франции — "начало конца империи зла".
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов обвинил французские власти в непоследовательности и обратил внимание, что они борются за права меньшинств, но не считают оскорблением публикации, которые задевают миллиарды людей.
Он также счел заявление президента Франции попыткой отвлечь внимание от акций протеста "желтых жилетов".
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов назвал решение Макрона не отказываться от публикации карикатур провокацией по отношению ко всему исламскому миру. Он призвал лидеров других конфессий отреагировать на происходящее. Он подчеркнул, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку это противоречит основам ислама.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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РелигияРоссияДамир МухетдиновЭммануэль МакронАльбир КргановЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровФранцияВ мире
 
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