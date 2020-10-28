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В России испытали новую противолодочную ракету
Российские моряки с борта фрегата "Адмирал Касатонов" испытали новую противолодочную ракету в Баренцевом море, сообщает в среду пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:17
2020-10-28T14:17
россия
баренцево море
северный флот вмф россии
ил-38
ка-27
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российские моряки с борта фрегата "Адмирал <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKasatonov/" target="_blank" data-auto="true">Касатонов</a>" испытали новую противолодочную ракету в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.Какое именно "изделие" было испытано, не уточняется."Новейший фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной", - говорится в релизе.За отделившейся от ракеты торпедой уже под водой наблюдала одна из атомных подлодок Северного флота. Также стрельбу обеспечивали противолодочный самолет <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a>, вертолёт <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a> и катер-торпедолов Кольской флотилии."При выполнении ракетной стрельбы боевые расчеты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - добавили в пресс-службе.
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россия
баренцево море
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россия, баренцево море, северный флот вмф россии, ил-38, ка-27, безопасность

В России испытали новую противолодочную ракету

14:17 28.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовПричал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские моряки с борта фрегата "Адмирал Касатонов" испытали новую противолодочную ракету в Баренцевом море, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.
Какое именно "изделие" было испытано, не уточняется.
"Новейший фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной", - говорится в релизе.
За отделившейся от ракеты торпедой уже под водой наблюдала одна из атомных подлодок Северного флота. Также стрельбу обеспечивали противолодочный самолет Ил-38, вертолёт Ка-27 и катер-торпедолов Кольской флотилии.
"При выполнении ракетной стрельбы боевые расчеты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - добавили в пресс-службе.
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РоссияБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииИл-38Ка-27Безопасность
 
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