https://ria.ru/20201028/ispytanie-1581927559.html

В России испытали новую противолодочную ракету

Российские моряки с борта фрегата "Адмирал Касатонов" испытали новую противолодочную ракету в Баренцевом море, сообщает в среду пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:17

2020-10-28T14:17

2020-10-28T14:17

россия

баренцево море

северный флот вмф россии

ил-38

ка-27

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российские моряки с борта фрегата "Адмирал <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKasatonov/" target="_blank" data-auto="true">Касатонов</a>" испытали новую противолодочную ракету в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.Какое именно "изделие" было испытано, не уточняется."Новейший фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной", - говорится в релизе.За отделившейся от ракеты торпедой уже под водой наблюдала одна из атомных подлодок Северного флота. Также стрельбу обеспечивали противолодочный самолет <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a>, вертолёт <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a> и катер-торпедолов Кольской флотилии."При выполнении ракетной стрельбы боевые расчеты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

россия

баренцево море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, северный флот вмф россии, ил-38, ка-27, безопасность