https://ria.ru/20201028/ispytanie-1581927559.html
В России испытали новую противолодочную ракету
Российские моряки с борта фрегата "Адмирал Касатонов" испытали новую противолодочную ракету в Баренцевом море, сообщает в среду пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:17
2020-10-28T14:17
2020-10-28T14:17
россия
баренцево море
северный флот вмф россии
ил-38
ка-27
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636518_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_99863ff3e6aa6e498d2dcb3da7087131.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российские моряки с борта фрегата "Адмирал <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKasatonov/" target="_blank" data-auto="true">Касатонов</a>" испытали новую противолодочную ракету в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.Какое именно "изделие" было испытано, не уточняется."Новейший фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной", - говорится в релизе.За отделившейся от ракеты торпедой уже под водой наблюдала одна из атомных подлодок Северного флота. Также стрельбу обеспечивали противолодочный самолет <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a>, вертолёт <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a> и катер-торпедолов Кольской флотилии."При выполнении ракетной стрельбы боевые расчеты фрегата продемонстрировали уверенное владение боевой техникой, высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
россия
баренцево море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636518_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d641832d355552e27b6ccddd595df35c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баренцево море, северный флот вмф россии, ил-38, ка-27, безопасность