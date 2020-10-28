https://ria.ru/20201028/iphone13-1581892360.html

Названа ключевая особенность будущего iPhone 13

iPhone 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:34

2020-10-28T11:34

2020-10-28T11:34

риа наука

apple iphone

apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом <u><a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1321241186313637888" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a></u> авторитетный инсайдер Джон Проссер.Текущее поколение iPhone, как и прошлое, получило максимальный объем накопителя в 512 ГБ. Он доступен лишь в Pro-версиях, а модели 12 и 12 mini довольствуются лишь 256 ГБ, а базовые версии оснащены 64 ГБ.В iPhone 13 имеет все шансы получить накопитель на 1 ТБ. Это может намекать на поддержку видеозаписи в 8K (7680 х 4320 пикселей) — ролики с таким разрешением требуют много встроенной памяти. Впрочем, версия смартфона от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> с таким накопителем будет неизбежно стоить еще дороже.

https://ria.ru/20201026/ayfon-1581589918.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии