Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201028/iphone13-1581892360.html
Названа ключевая особенность будущего iPhone 13
iPhone 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:34
2020-10-28T11:34
риа наука
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159056_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a06ee9ba9ed68c3f819192d57efbbec0.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом <u><a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1321241186313637888" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a></u> авторитетный инсайдер Джон Проссер.Текущее поколение iPhone, как и прошлое, получило максимальный объем накопителя в 512 ГБ. Он доступен лишь в Pro-версиях, а модели 12 и 12 mini довольствуются лишь 256 ГБ, а базовые версии оснащены 64 ГБ.В iPhone 13 имеет все шансы получить накопитель на 1 ТБ. Это может намекать на поддержку видеозаписи в 8K (7680 х 4320 пикселей) — ролики с таким разрешением требуют много встроенной памяти. Впрочем, версия смартфона от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> с таким накопителем будет неизбежно стоить еще дороже.
https://ria.ru/20201026/ayfon-1581589918.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159056_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_56f7cf87dc23e72e068654bff8ce4473.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, технологии

Названа ключевая особенность будущего iPhone 13

11:34 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. iPhone 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.
Текущее поколение iPhone, как и прошлое, получило максимальный объем накопителя в 512 ГБ. Он доступен лишь в Pro-версиях, а модели 12 и 12 mini довольствуются лишь 256 ГБ, а базовые версии оснащены 64 ГБ.
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:10РИА Наука
Первые покупатели iPhone 12 пожаловались на неожиданную проблему
В iPhone 13 имеет все шансы получить накопитель на 1 ТБ. Это может намекать на поддержку видеозаписи в 8K (7680 х 4320 пикселей) — ролики с таким разрешением требуют много встроенной памяти. Впрочем, версия смартфона от Apple с таким накопителем будет неизбежно стоить еще дороже.
 
Обсудить1
РИА НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния