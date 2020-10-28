https://ria.ru/20201028/iphone12-1581948108.html

В iPhone 12 нашли неожиданную функцию

В смартфонах линейки iPhone 12 обнаружена беспроводная реверсивная зарядка, хотя Apple о ней не заявляет. О функции стало известно из технической документации,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:58

2020-10-28T15:58

2020-10-28T16:56

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В смартфонах линейки <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 обнаружена беспроводная реверсивная зарядка, хотя <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> о ней не заявляет. О функции стало известно из технической документации, <u><a href="https://fccid.io/BCG-E3550A/RF-Exposure-Info/SAR-Simulation-Report-v2-4951514" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованной</a></u> FCC (Федеральная комиссия по связи <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>).В документах говорится, что устройства серии поддерживают встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. Указана даже мощность, с которой iPhone 12 может заряжать другие гаджеты, — пять ватт.Но сейчас новые iPhone не способны заряжать наушники, часы и прочие устройства, работающие с беспроводной зарядкой. Возможно, функция ограничена программно и будет разблокирована в будущих обновлениях <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>. Есть и вероятность, что в Apple просто придерживают опцию и собираются ее разблокировать при анонсе, например, гарнитуры AirPods 3.

https://ria.ru/20201023/magsafe-1581245255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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