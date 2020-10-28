https://ria.ru/20201028/indeksatsiya-1581959051.html

Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой

Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:30

2020-10-28T17:30

2020-10-28T17:39

россия

пенсии

сергей миронов

антон силуанов

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156003/19/1560031960_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d695932068174d1d69f314b350a29438.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank">Антон Силуанов</a>. Он объяснил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. По его словам, сейчас этому важно поддержать именно неработающих пенсионеров. Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции. Заявление Силуанова резко раскритиковал лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank">Сергей Миронов</a>. Он напомнил, что индексация пенсий – это не "подачка, а обязанность государства". Парламентарий добавил, что пенсионеры зачастую работают не от скуки, а потому что не могут прожить на свою мизерную пенсию. Ранее в министерстве труда сообщили, что в новую модель расчета прожиточного минимума заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров. Так как в законе прописана соцгарантия (неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума) в результате должны увеличиться пенсиии малообеспеченных пожилых граждан.

https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html

Афанасий Пупкин Не от сытой жизни пенсионеры работают, а минфин в своём репертуаре - то армию на 100000 сократить, то пенсию не индексировать. Для бухгалтера неважен смысл происходящего, главное денежку в кубышке сохранить. Помню как профицитом бюджета хвастались, не понимая, что это показатель глупости немеренной. 52

Слава Мишкич Из новости понятно одно,что зарплаты в минфине растут на много быстрее инфляции и на компенсации работающим пенсионерам уже денег не остается. 35

16

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, сергей миронов, антон силуанов, общество, экономика