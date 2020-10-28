https://ria.ru/20201028/indeksatsiya-1581959051.html
Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой
Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:30
2020-10-28T17:30
2020-10-28T17:39
россия
пенсии
сергей миронов
антон силуанов
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank">Антон Силуанов</a>. Он объяснил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. По его словам, сейчас этому важно поддержать именно неработающих пенсионеров. Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции. Заявление Силуанова резко раскритиковал лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank">Сергей Миронов</a>. Он напомнил, что индексация пенсий – это не "подачка, а обязанность государства". Парламентарий добавил, что пенсионеры зачастую работают не от скуки, а потому что не могут прожить на свою мизерную пенсию. Ранее в министерстве труда сообщили, что в новую модель расчета прожиточного минимума заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров. Так как в законе прописана соцгарантия (неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума) в результате должны увеличиться пенсиии малообеспеченных пожилых граждан.
https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html
Афанасий Пупкин
Не от сытой жизни пенсионеры работают, а минфин в своём репертуаре - то армию на 100000 сократить, то пенсию не индексировать. Для бухгалтера неважен смысл происходящего, главное денежку в кубышке сохранить. Помню как профицитом бюджета хвастались, не понимая, что это показатель глупости немеренной.
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Слава Мишкич
Из новости понятно одно,что зарплаты в минфине растут на много быстрее инфляции и на компенсации работающим пенсионерам уже денег не остается.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсии, сергей миронов, антон силуанов, общество, экономика