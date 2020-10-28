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https://ria.ru/20201028/indeksatsiya-1581959051.html
Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой
Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:30
2020-10-28T17:39
россия
пенсии
сергей миронов
антон силуанов
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank">Антон Силуанов</a>. Он объяснил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. По его словам, сейчас этому важно поддержать именно неработающих пенсионеров. Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции. Заявление Силуанова резко раскритиковал лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank">Сергей Миронов</a>. Он напомнил, что индексация пенсий – это не "подачка, а обязанность государства". Парламентарий добавил, что пенсионеры зачастую работают не от скуки, а потому что не могут прожить на свою мизерную пенсию. Ранее в министерстве труда сообщили, что в новую модель расчета прожиточного минимума заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров. Так как в законе прописана соцгарантия (неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума) в результате должны увеличиться пенсиии малообеспеченных пожилых граждан.
https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html
Не от сытой жизни пенсионеры работают, а минфин в своём репертуаре - то армию на 100000 сократить, то пенсию не индексировать. Для бухгалтера неважен смысл происходящего, главное денежку в кубышке сохранить. Помню как профицитом бюджета хвастались, не понимая, что это показатель глупости немеренной.
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Из новости понятно одно,что зарплаты в минфине растут на много быстрее инфляции и на компенсации работающим пенсионерам уже денег не остается.
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россия
РИА Новости
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россия, пенсии, сергей миронов, антон силуанов, общество, экономика

Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой

17:30 28.10.2020 (обновлено: 17:39 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов.
Он объяснил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции.

"Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", — добавил он.

По его словам, сейчас этому важно поддержать именно неработающих пенсионеров.
Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции.
Пенсионер в медицинской маске около магазина Пятерочка - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 13:05
В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера
Заявление Силуанова резко раскритиковал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он напомнил, что индексация пенсий – это не "подачка, а обязанность государства". Парламентарий добавил, что пенсионеры зачастую работают не от скуки, а потому что не могут прожить на свою мизерную пенсию.
Ранее в министерстве труда сообщили, что в новую модель расчета прожиточного минимума заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров. Так как в законе прописана соцгарантия (неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума) в результате должны увеличиться пенсиии малообеспеченных пожилых граждан.
 
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РоссияПенсииСергей МироновАнтон СилуановОбществоЭкономика
 
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