https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html
Ученый оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19
Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, рассказал РИА Новости дважды переболевший COVID-19 вирусолог,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:38
2020-10-28T07:38
2020-10-28T08:21
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, рассказал РИА Новости дважды переболевший COVID-19 вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a>.По его словам, впервые он заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>, а выздоровев, наблюдал за скоростью исчезновения антител, за иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание.Он пояснил, что именно через такое время заразился вновь, так что пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека."В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", — сказал Чепурнов. Он добавил, что планирует описать эксперимент в научной публикации. Снова подвергать себя опасности он не намерен."Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент <…> В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться. — Прим. ред.) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это, скорее всего, "убитая" вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы", — заключил Чепурнов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html
5
россия
москва
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт)
НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости.
Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, рассказал РИА Новости дважды переболевший COVID-19 вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Чепурнов
.
По его словам, впервые он заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту Шереметьево
, а выздоровев, наблюдал за скоростью исчезновения антител, за иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание.
"Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался <…> Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые, не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев", — сказал Чепурнов.
Он пояснил, что именно через такое время заразился вновь, так что пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
"В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", — сказал Чепурнов. Он добавил, что планирует описать эксперимент в научной публикации. Снова подвергать себя опасности он не намерен.
"Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент <…> В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться. — Прим. ред.) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это, скорее всего, "убитая" вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы", — заключил Чепурнов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.