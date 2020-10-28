https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html

Ученый оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19

Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, рассказал РИА Новости дважды переболевший COVID-19 вирусолог,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:38

2020-10-28T07:38

2020-10-28T08:21

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

новосибирск

шереметьево (аэропорт)

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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, рассказал РИА Новости дважды переболевший COVID-19 вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a>.По его словам, впервые он заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>, а выздоровев, наблюдал за скоростью исчезновения антител, за иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание.Он пояснил, что именно через такое время заразился вновь, так что пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека."В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", — сказал Чепурнов. Он добавил, что планирует описать эксперимент в научной публикации. Снова подвергать себя опасности он не намерен."Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент <…> В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться. — Прим. ред.) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это, скорее всего, "убитая" вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы", — заключил Чепурнов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html

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россия

москва

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт)