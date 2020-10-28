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На острове Русском во Владивостоке нашли останки ихтиозавра
Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:03
2020-10-28T12:19
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
русский (остров)
владивосток
благовещенск
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русском</a> во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Юрий Болотский.Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на который увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.Болотский прибыл из <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.Ученый рассказал, что первый найденный в 2014 году на острове Русском ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система — не колюще-хватающая, а давящая."Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная. — Прим. ред.) система была у этого экземпляра", — добавил он.Болотский отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
https://ria.ru/20190731/1557042425.html
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россия
русский (остров)
владивосток
благовещенск
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россия, открытия - риа наука, российская академия наук, русский (остров), владивосток, благовещенск

На острове Русском во Владивостоке нашли останки ихтиозавра

05:03 28.10.2020 (обновлено: 12:19 28.10.2020)
 
© Фото : @scienceintravelprimorye/FacebookОстанки ихтиозавра, найденные в породе на берегу на острове Русском
Останки ихтиозавра, найденные в породе на берегу на острове Русском - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : @scienceintravelprimorye/Facebook
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.
Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на который увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.
Болотский прибыл из Благовещенска во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.

"Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части (древних обитателей. — Прим. ред.) находили от Магадана до юга Приморья, но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад", — сказал ученый.

Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.
Ученый рассказал, что первый найденный в 2014 году на острове Русском ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система — не колюще-хватающая, а давящая.
"Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная. — Прим. ред.) система была у этого экземпляра", — добавил он.
Болотский отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
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