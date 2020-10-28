https://ria.ru/20201028/ikhtiozavr-1581860692.html

На острове Русском во Владивостоке нашли останки ихтиозавра

Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T05:03

2020-10-28T05:03

2020-10-28T12:19

россия

открытия - риа наука

российская академия наук

русский (остров)

владивосток

благовещенск

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русском</a> во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Юрий Болотский.Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на который увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.Болотский прибыл из <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.Ученый рассказал, что первый найденный в 2014 году на острове Русском ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система — не колюще-хватающая, а давящая."Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная. — Прим. ред.) система была у этого экземпляра", — добавил он.Болотский отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.

https://ria.ru/20190731/1557042425.html

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россия

русский (остров)

владивосток

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытия - риа наука, российская академия наук, русский (остров), владивосток, благовещенск