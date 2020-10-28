https://ria.ru/20201028/ikhtiozavr-1581860692.html
На острове Русском во Владивостоке нашли останки ихтиозавра
Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:03
2020-10-28T05:03
2020-10-28T12:19
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
русский (остров)
владивосток
благовещенск
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русском</a> во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Юрий Болотский.Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на который увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.Болотский прибыл из <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.Ученый рассказал, что первый найденный в 2014 году на острове Русском ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система — не колюще-хватающая, а давящая."Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная. — Прим. ред.) система была у этого экземпляра", — добавил он.Болотский отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
https://ria.ru/20190731/1557042425.html
2
россия
русский (остров)
владивосток
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытия - риа наука, российская академия наук, русский (остров), владивосток, благовещенск
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.
Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском
во Владивостоке
, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН
Юрий Болотский.
Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на который увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.
Болотский прибыл из Благовещенска
во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.
"Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части (древних обитателей. — Прим. ред.) находили от Магадана до юга Приморья, но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад", — сказал ученый.
Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.
Ученый рассказал, что первый найденный в 2014 году на острове Русском ихтиозавр не был активным хищником, он дробил раковины двустворчатых моллюсков, у него была своеобразная зубная система — не колюще-хватающая, а давящая.
"Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная. — Прим. ред.) система была у этого экземпляра", — добавил он.
Болотский отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.