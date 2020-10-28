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https://ria.ru/20201028/hdd-1581979402.html
Стало известно, когда появится жесткий диск с рекордным объемом памяти
Один из крупнейших производителей накопителей Seagate планирует до конца 2020 года создать жесткий диск на 20 ТБ. На эту информацию из квартального отчета... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:35
2020-10-28T18:35
риа наука
компьютерные технологии
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Один из крупнейших производителей накопителей Seagate планирует до конца 2020 года создать жесткий диск на 20 ТБ. На эту информацию из квартального отчета компании <u><a href="https://www.techpowerup.com/273896/seagate-20-tb-hamr-drives-arrive-in-december-50-tb-capacities-in-2026" target="_blank" rel="nofollow noopener">ссылается</a></u> Techpowerup. Жесткий диск на 20 ТБ будет представлен в декабре этого года. HDD такого объема пока выпускает лишь Western Digital. А вот рекорд в Seagate планируют на 2026 год, когда компания покажет жесткий диск на 50 ТБ.Добиться высокой плотности записи данных на магнитный диск удастся с помощью фирменной технологии записи с подогревом (HAMR). В Seagate заявляют, что их разработка обеспечит увеличение скорости при снижении энергопотребления накопителя.
https://ria.ru/20171118/1509044230.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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компьютерные технологии, технологии

Стало известно, когда появится жесткий диск с рекордным объемом памяти

18:35 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений КозловскийВинчестер Seagate на 3 терабайта (вид сбоку)
Винчестер Seagate на 3 терабайта (вид сбоку) - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Козловский
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Один из крупнейших производителей накопителей Seagate планирует до конца 2020 года создать жесткий диск на 20 ТБ. На эту информацию из квартального отчета компании ссылается Techpowerup.
Жесткий диск - РИА Новости, 1920, 18.11.2017
18 ноября 2017, 08:00РИА Наука
Прощай, хард! Что заменит жесткие диски
Жесткий диск на 20 ТБ будет представлен в декабре этого года. HDD такого объема пока выпускает лишь Western Digital. А вот рекорд в Seagate планируют на 2026 год, когда компания покажет жесткий диск на 50 ТБ.
Добиться высокой плотности записи данных на магнитный диск удастся с помощью фирменной технологии записи с подогревом (HAMR). В Seagate заявляют, что их разработка обеспечит увеличение скорости при снижении энергопотребления накопителя.
 
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