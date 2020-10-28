https://ria.ru/20201028/hdd-1581979402.html

Стало известно, когда появится жесткий диск с рекордным объемом памяти

Один из крупнейших производителей накопителей Seagate планирует до конца 2020 года создать жесткий диск на 20 ТБ. На эту информацию из квартального отчета... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:35

2020-10-28T18:35

2020-10-28T18:35

риа наука

компьютерные технологии

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/63261/14/632611483_0:101:1944:1195_1400x0_80_0_0_2a1c162790b04ed5aecf26cc2a8014b0.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Один из крупнейших производителей накопителей Seagate планирует до конца 2020 года создать жесткий диск на 20 ТБ. На эту информацию из квартального отчета компании <u><a href="https://www.techpowerup.com/273896/seagate-20-tb-hamr-drives-arrive-in-december-50-tb-capacities-in-2026" target="_blank" rel="nofollow noopener">ссылается</a></u> Techpowerup. Жесткий диск на 20 ТБ будет представлен в декабре этого года. HDD такого объема пока выпускает лишь Western Digital. А вот рекорд в Seagate планируют на 2026 год, когда компания покажет жесткий диск на 50 ТБ.Добиться высокой плотности записи данных на магнитный диск удастся с помощью фирменной технологии записи с подогревом (HAMR). В Seagate заявляют, что их разработка обеспечит увеличение скорости при снижении энергопотребления накопителя.

https://ria.ru/20171118/1509044230.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, технологии