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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html
Губернатор Подмосковья сообщил, какие сферы получат поддержку в 2021 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, какие сферы в первую очередь получат финансовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, сообщил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:29
2020-10-28T19:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, какие сферы в первую очередь получат финансовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья обсудил проект с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Отмечается, что большое внимание уделят здравоохранению, образованию и поддержке жителей. Помимо прочего, помощь получат и предприниматели. Воробьев подчеркнул, что необходимо сформировать бюджет так, чтобы не оставить никого без помощи."Прошу вас дать свои предложения, чтобы бюджет у нас был сбалансирован, чтобы мы защитили и помогли всем тем, кто нуждается в этот непростой период, это в первую очередь. И во вторую очередь мы должны дать возможность для дальнейшего роста экономики", – заявил губернатор.По его словам, здравоохранение является главнейшим среди всех приоритетов как в текущем, так и в грядущем году. Он напомнил, что в 2020 году были предусмотрены значительные средства – дополнительные 50 миллиардов рублей. Их выделили на борьбу с распространением коронавируса.Воробьев уточнил, что в 2021 году будут удовлетворены нужды медицинских организаций, в больницах появится необходимое оборудование. Средства выделят на перепрофилирование учреждений, покупку средств индивидуальной защиты и препаратов. Врачей также не оставят без поддержки.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Губернатор Подмосковья сообщил, какие сферы получат поддержку в 2021 году

19:29 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, какие сферы в первую очередь получат финансовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, сообщил телеканал "360".
Глава Подмосковья обсудил проект с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Отмечается, что большое внимание уделят здравоохранению, образованию и поддержке жителей. Помимо прочего, помощь получат и предприниматели. Воробьев подчеркнул, что необходимо сформировать бюджет так, чтобы не оставить никого без помощи.
"Прошу вас дать свои предложения, чтобы бюджет у нас был сбалансирован, чтобы мы защитили и помогли всем тем, кто нуждается в этот непростой период, это в первую очередь. И во вторую очередь мы должны дать возможность для дальнейшего роста экономики", – заявил губернатор.
По его словам, здравоохранение является главнейшим среди всех приоритетов как в текущем, так и в грядущем году. Он напомнил, что в 2020 году были предусмотрены значительные средства – дополнительные 50 миллиардов рублей. Их выделили на борьбу с распространением коронавируса.
Воробьев уточнил, что в 2021 году будут удовлетворены нужды медицинских организаций, в больницах появится необходимое оборудование. Средства выделят на перепрофилирование учреждений, покупку средств индивидуальной защиты и препаратов. Врачей также не оставят без поддержки.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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