https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html

Губернатор Подмосковья сообщил, какие сферы получат поддержку в 2021 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, какие сферы в первую очередь получат финансовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, сообщил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:29

2020-10-28T19:29

2020-10-28T19:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, какие сферы в первую очередь получат финансовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья обсудил проект с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Отмечается, что большое внимание уделят здравоохранению, образованию и поддержке жителей. Помимо прочего, помощь получат и предприниматели. Воробьев подчеркнул, что необходимо сформировать бюджет так, чтобы не оставить никого без помощи."Прошу вас дать свои предложения, чтобы бюджет у нас был сбалансирован, чтобы мы защитили и помогли всем тем, кто нуждается в этот непростой период, это в первую очередь. И во вторую очередь мы должны дать возможность для дальнейшего роста экономики", – заявил губернатор.По его словам, здравоохранение является главнейшим среди всех приоритетов как в текущем, так и в грядущем году. Он напомнил, что в 2020 году были предусмотрены значительные средства – дополнительные 50 миллиардов рублей. Их выделили на борьбу с распространением коронавируса.Воробьев уточнил, что в 2021 году будут удовлетворены нужды медицинских организаций, в больницах появится необходимое оборудование. Средства выделят на перепрофилирование учреждений, покупку средств индивидуальной защиты и препаратов. Врачей также не оставят без поддержки.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)