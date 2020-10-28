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https://ria.ru/20201028/gubernator-1581977393.html
Губернатор Омской области выздоровел от COVID-19
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:24
2020-10-28T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.Бурков с 5 октября работает удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В начале октября в своём микроблоге Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения и назначил нового зама после скандала, когда две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, так как в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказались принимать из-за нехватки мест."После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии. Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме. К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьезные ошибки и просчеты", - рассказал в <a href="https://www.instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>губернатор Омской области.Глава региона отметил, что сейчас нужно "оперативно перестраивать систему, чтобы омичи вовремя получали медицинскую помощь".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее сообщал, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной. В свою очередь глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/neuyazvimye-1581811046.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, общество

Губернатор Омской области выздоровел от COVID-19

18:24 28.10.2020 (обновлено: 19:08 28.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.
Бурков с 5 октября работает удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В начале октября в своём микроблоге Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения и назначил нового зама после скандала, когда две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, так как в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказались принимать из-за нехватки мест.
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"После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии. Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме. К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьезные ошибки и просчеты", - рассказал в Instagram губернатор Омской области.
Глава региона отметил, что сейчас нужно "оперативно перестраивать систему, чтобы омичи вовремя получали медицинскую помощь".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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