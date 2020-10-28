Губернатор Омской области выздоровел от COVID-19
18:24 28.10.2020 (обновлено: 19:08 28.10.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.
Бурков с 5 октября работает удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В начале октября в своём микроблоге Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения и назначил нового зама после скандала, когда две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, так как в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказались принимать из-за нехватки мест.
"После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии. Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме. К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьезные ошибки и просчеты", - рассказал в Instagram губернатор Омской области.
Глава региона отметил, что сейчас нужно "оперативно перестраивать систему, чтобы омичи вовремя получали медицинскую помощь".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах