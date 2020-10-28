https://ria.ru/20201028/gubernator-1581977393.html

Губернатор Омской области выздоровел от COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:24

2020-10-28T18:24

2020-10-28T19:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573422358_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_84e9b7a333dfbcc824a93bd465054e1e.jpg

<strong>ОМСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> сообщил, что выздоровел после коронавируса и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.Бурков с 5 октября работает удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В начале октября в своём микроблоге Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения и назначил нового зама после скандала, когда две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, так как в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказались принимать из-за нехватки мест."После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии. Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме. К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьезные ошибки и просчеты", - рассказал в <a href="https://www.instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>губернатор Омской области.Глава региона отметил, что сейчас нужно "оперативно перестраивать систему, чтобы омичи вовремя получали медицинскую помощь".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее сообщал, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной. В свою очередь глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/neuyazvimye-1581811046.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, общество