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Китай приостановил прием грузов с трех российских судов из-за COVID-19
Таможенные органы Китая на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:14
2020-10-28T05:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
пекин
китай
экономика
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<strong>ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Таможенные органы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.Отмечается, что таможенные органы по всей стране со вторника на одну неделю приостанавливают прием импортных деклараций судов Proekt-1Gela LTD., Darlallcsevnaush Flot, Guldran Gursaami LTD. и одного нидерландского холодильного склада Daalimpex Harlingen B.V.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
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россия
пекин
китай
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пекин, китай, экономика

Китай приостановил прием грузов с трех российских судов из-за COVID-19

05:14 28.10.2020
 
© Фото : Pixabay LicenseГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Pixabay License
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Таможенные органы Китая на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.
"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок продуктов водного промысла, импортированных на трех российских рыболовных судах и с одного холодильного склада в Нидерландах, дал положительный результат", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что таможенные органы по всей стране со вторника на одну неделю приостанавливают прием импортных деклараций судов Proekt-1Gela LTD., Darlallcsevnaush Flot, Guldran Gursaami LTD. и одного нидерландского холодильного склада Daalimpex Harlingen B.V.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
 
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПекинКитайЭкономика
 
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