https://ria.ru/20201028/gruzy-1581861095.html
Китай приостановил прием грузов с трех российских судов из-за COVID-19
Таможенные органы Китая на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:14
2020-10-28T05:14
2020-10-28T05:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
пекин
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506238_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_724cbd9999e2b8ec6c334a17cbbf6e88.jpg
<strong>ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Таможенные органы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.Отмечается, что таможенные органы по всей стране со вторника на одну неделю приостанавливают прием импортных деклараций судов Proekt-1Gela LTD., Darlallcsevnaush Flot, Guldran Gursaami LTD. и одного нидерландского холодильного склада Daalimpex Harlingen B.V.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
1
россия
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506238_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_9c791808c237a3f9333f9ba9ad2bd014.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пекин, китай, экономика