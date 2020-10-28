https://ria.ru/20201028/gripp-1581924998.html
В России 30 процентов населения сделали прививку от гриппа
В РФ провакцинировались от гриппа 43,8 миллиона человек, это 30% населения страны, но в ряде регионов уровень вакцинации недостаточный, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:08
2020-10-28T14:08
2020-10-28T15:33
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
грипп
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В РФ провакцинировались от гриппа 43,8 миллиона человек, это 30% населения страны, но в ряде регионов уровень вакцинации недостаточный, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581347446.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, грипп