В России 30 процентов населения сделали прививку от гриппа

"На сегодняшний день провакцинировались 43,8 миллиона наших граждан - это 30% населения. Но в ряде регионов ситуация (с вакцинацией против гриппа) иная, она на не достаточном уровне. Мы также обращаем внимание регионов на эту ситуацию для того, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены... а также для того, чтобы предупредить развитие гриппа",- сказала Голикова на совещании президента РФ с членами кабмина.