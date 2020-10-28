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В Москве под колесами поезда погиб мужчина
Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по РИА Новости, 28.10.2020
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.Следователи организовали проверку после гибели мужчины под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления Московской железной дороги", - сказала она.Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавила Марковская.
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москва, происшествия

В Москве под колесами поезда погиб мужчина

16:42 28.10.2020 (обновлено: 17:21 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭлектропоезд на линии Московского центрального кольца в Москве
Электропоезд на линии Московского центрального кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
"Днем 28 октября в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением "Москва - Мытищи" смертельно травмирован мужчина. На вид 50 лет. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся составом", - сообщили агентству в пресс-службе.
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Следователи организовали проверку после гибели мужчины под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления Московской железной дороги", - сказала она.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавила Марковская.
 
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