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В Москве под колесами поезда погиб мужчина
Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:42
2020-10-28T16:42
2020-10-28T17:21
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.Следователи организовали проверку после гибели мужчины под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления Московской железной дороги", - сказала она.Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавила Марковская.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579347062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
"Днем 28 октября в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением "Москва - Мытищи" смертельно травмирован мужчина. На вид 50 лет. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся составом", - сообщили агентству в пресс-службе.
Следователи организовали проверку после гибели мужчины под колесами поезда на железнодорожных путях в районе станции "Яуза" в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции "Яуза" Ярославского направления Московской железной дороги", - сказала она.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавила Марковская.