https://ria.ru/20201028/fsb-1581976693.html

В Совфеде оценили законопроект об организации работы ФСБ и СВР

Принятый в среду Госдумой законопроект, запрещающий сотрудникам СВР и ФСБ иметь вид на жительство за рубежом, минимизирует возможность появления в этих... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:20

2020-10-28T18:20

2020-10-28T18:20

виктор бондарев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Принятый в среду <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> законопроект, запрещающий сотрудникам <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> иметь вид на жительство за рубежом, минимизирует возможность появления в этих структурах "двойных агентов", заявил журналистам председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в развитие поправок в конституцию законопроект, вносящий ряд новшеств в организацию работы СВР и ФСБ."Запрет сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство или иной документ, дающий право проживания за рубежом, минимизирует возможность появления "двойных агентов" в этих структурах. Человек, который служит в столь важных с точки зрения обеспечения национальной безопасности ведомствах, не может быть связан никакими материальными, имущественными и тому подобными интересами с зарубежными странами. Он должен на своём посту действовать в интересах нашей Родины", - заявил Бондарев.По его словам, на это же направлен и запрет членам Совбеза иметь банковские счета за рубежом.Сенатор также поддержал законодательную новеллу о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР, предусматривающую, что теперь президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации."Парламентский контроль является неотъемлемой частью многих важных процедур отправления власти исполнительными органами. Совфед – законодательный орган, не связанный партийными интересами и различными лобби. В его состав входят представители всех регионов, поэтому целесообразно согласовывать кандидатуры на ключевые должности ведомств, отвечающих за безопасность, именно с ним", - убеждён он.

https://ria.ru/20200814/1575771025.html

https://ria.ru/20200302/1567095826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бондарев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика