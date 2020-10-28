https://ria.ru/20201028/forum-1581905029.html

В Тюменском цифровом форуме онлайн участвуют более 1400 человек

В Тюмени стартовал XIII Тюменский цифровой форум и выставка "Инфотех-2020", сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:40

2020-10-28T12:40

2020-10-28T12:40

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

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<strong>ТЮМЕНЬ, 28 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> стартовал XIII Тюменский цифровой форум и выставка "Инфотех-2020", сообщает пресс-служба губернатора области.Большая часть площадок работает в онлайн-формате, что значительно расширяет количество и географию участников — только на сайте форума зарегистрировалось более 1400 человек."В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> – достаточно высокий уровень цифровизации. Накоплен такой объем данных, который позволяет развивать практику использования цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект для трансформации ключевых отраслей экономики", - сказал на открытии форума губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.Он отметил, что цифровизация — хорошая база для достижения национальных целей, которые ставит руководство России. Особо востребованы цифровые технологии сейчас, в период коронавирусных ограничений, когда многие процессы приходится переформатировать с учетом ситуации.В рамках открытия III Тюменского цифрового форума и выставки "Инфотех-2020" были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и АНО "Цифровая экономика", Западно-Сибирским отделением ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a>", ООО "Башни.Урал" и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья.

https://ria.ru/20201023/natsproekty-1581201299.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область, тюмень