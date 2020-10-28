https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html

"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы

Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил перевооружить на гиперзвуковые ракеты все эскадренные РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T12:12

гиперзвуковое оружие россии

россия

алексей леонков

циркон

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

сша

пентагон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150654/59/1506545964_0:0:5388:3031_1400x0_80_0_0_203e8f9b772c465f6933c00bdb8d060d.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил <a href="https://www.defensenews.com/naval/2020/10/21/all-us-navy-destroyers-will-get-hypersonic-missiles-trumps-national-security-advisor-says/" target="_blank">перевооружить </a>на гиперзвуковые ракеты все эскадренные миноносцы класса "Арли Бёрк". Амбициозный проект предполагает переоснащение более семидесяти "вымпелов". Однако не все так просто — ракету пока не довели до ума, а эсминцам требуется глубокая модернизация. О проблемах американского гиперзвука — в материале РИА Новости. Быстро не получитсяПо планам Пентагона первыми на гиперзвуковое оружие переведут новые атомные субмарины "Виргиния" и эсминцы "Замволт". Затем — корабли класса "Арли Бёрк", самые массовые ударные "вымпелы" ВМС США.Трудность в том, что американские гиперзвуковые ракеты из-за габаритов попросту не поместятся в ячейки эсминцев. Кораблям требуется серьезная модернизация: замена пусковых модулей на более вместительные, а также доработка штатных систем управления огнем. Во сколько это обойдется и какое время займет — пока не известно. Многие надводные корабли ВМС США находятся в неудовлетворительном состоянии, и это признают даже в Пентагоне. Так, сроки службы почти тридцати эсминцев "Арли Бёрк" подходят к концу, а модернизация, на которую потратили уже сотни миллионов долларов, не сильно улучшает ситуацию. Особые сложности возникают с обслуживанием корабельных радаров и поддержанием в рабочем состоянии силовых установок. Очевидно, что оснащение стремительно устаревающих эсминцев новыми пусковыми установками и гиперзвуковым оружием нецелесообразно. По мнению экспертов, несмотря на громкие заявления Пентагона, эти корабли так и останутся с крылатыми ракетами "Томагавк". "Быстро переоборудовать столько эсминцев не получится, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Программа, скорее всего, пойдет по двум направлениям: модернизируют только "свежие" "Арли Бёрк", плюс пусковые установки для гиперзвуковых ракет смонтируют на новые корабли. За ценой американцы не постоят — сегодня они готовы потратить любые средства, лишь бы выровнять мировой баланс сил и вернуть доминирующие позиции".Дорого и сердитоВ свою очередь, американские аналитики считают, что для успеха программы перевооружения флота на гиперзвук потребуются либо новые эсминцы, либо ракеты меньших размеров. Первый вариант предпочтительнее, так как с ракетой в Пентагоне вроде бы определились. "В качестве базовой для флота выбрали тот же проект, что и для сухопутных войск, — Advanced Hypersonic Weapon, — уточняет Леонков. — Двухступенчатая, твердотопливная. Первая ступень — разгонная, вторая — планирующий блок. Ракеты морского базирования собираются устанавливать не только на эсминцы "Арли Бёрк", но и на подводные лодки классов "Огайо" и "Виргиния". Их сейчас модернизируют как раз для этого". Что касается перспективных носителей гиперзвукового оружия, то в Пентагоне все еще изучают проект корабля нового поколения. Эсминец DDG Next планируется сделать не намного крупнее, чем "Арли Бёрк", но с более вместительными пусковыми установками и усиленным вооружением.Напомним, американцы уже пытались заменить "Бёрки", но неудачно — технологически продвинутые эсминцы Zumwalt получились чересчур громоздкими и доставили много головной боли военным морякам. Из-за откровенно сырого оборудования и вооружения их надежность и пригодность к эксплуатации оказались очень сомнительными. Так, через неделю после спуска на воду первого "Замволта" вышла из строя главная силовая установка — корабль "заглох" в Панамском канале и его пришлось буксировать на ближайшую военно-морскую базу для ремонта. Критические проблемы с электрооборудованием выявили и у следующего "вымпела".При этом по стоимости "Замволты" сравнимы с авианосцами. Каждый эсминец обошелся американскому бюджету примерно в 4,5 миллиарда долларов. В итоге вместо запланированных 32 кораблей Пентагон ограничился всего тремя. Решение оснастить "Замволты" гиперзвуковым оружием, по всей видимости, связано с тем, что их попросту некуда больше пристроить. Поскольку для службы или боевых действий корабли не годятся, командование рассматривает их как платформу для испытания новых ракет. В роли догоняющегоПодводные носители — это в первую очередь многоцелевые субмарины "Виргиния". Перевооружить их рассчитывают к 2028-му. Эти подлодки включат в так называемую программу быстрого глобального удара, предусматривающую неядерные точечные удары по любой точке планеты в течение часа. Сухопутные войска получат первые гиперзвуковые комплексы чуть раньше — в 2023-м. В России же все это уже на вооружении и регулярно обкатывается на учебных стрельбах.Так, о комплексе стратегического назначения "Авангард" наземного базирования стало известно еще весной 2018-го. Ударная часть — межконтинентальная ракета УР-100Н и планирующий блок, выдерживающий сверхвысокие температуры, — разгоняется в плотных слоях атмосферы до 25 тысяч километров в час. Комплекс запустили в серию два года назад, а первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. До конца этого года Минобороны России подготовит в Оренбургской области инфраструктуру еще для двух ракет.Не отстает и флот. В начале октября Генштаб сообщил об успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Боеприпас развил скорость более восьми Махов (порядка 9,5 тысячи километров в час) и преодолел 450 километров всего за 4,5 минуты. В перспективе ракета сможет уничтожать цели на расстоянии тысячи километров и разгоняться до девяти Махов. Ожидается, что комплекс примут на вооружение в 2021-м. Им оснастят действующие и строящиеся надводные корабли и подлодки. В частности, на рубеже 2025-2026-го для ВМФ построят два фрегата проекта 22350. Первой субмариной, вооруженной "Цирконом", станет многоцелевая АПЛ "Казань" проекта "Ясень-М". Морякам ее передадут в декабре — сейчас лодка проходит испытания. Кроме того, Россия располагает гиперзвуковым оружием воздушного базирования "Кинжал". Перехватчики МиГ-31К оснащают такими ракетами с 2017-го. Несколько носителей уже базируются в Южном военном округе, а до 2024-го "Кинжалами" оснастят авиаполк в Красноярском крае. Комплекс уничтожает цели на дальности до двух тысяч километров. Боеголовки могут быть обычными или специальными — с ядерным зарядом.

https://ria.ru/20201003/ssha-1578117583.html

https://ria.ru/20190910/1558399018.html

https://ria.ru/20200723/1574737582.html

Сандор К А говорили, Россия на 50 лет от США отстала, на 100, на тысячу. Догоняйте, ребята... 61

Степан Краснов Здесь ребята не Голливуд, здесь думать надо.... 58

12

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гиперзвуковое оружие россии, россия, алексей леонков, циркон, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность