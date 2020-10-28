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"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы
Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил перевооружить на гиперзвуковые ракеты все эскадренные РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:00
2020-10-28T12:12
гиперзвуковое оружие россии
россия
алексей леонков
циркон
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
сша
пентагон
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил <a href="https://www.defensenews.com/naval/2020/10/21/all-us-navy-destroyers-will-get-hypersonic-missiles-trumps-national-security-advisor-says/" target="_blank">перевооружить </a>на гиперзвуковые ракеты все эскадренные миноносцы класса "Арли Бёрк". Амбициозный проект предполагает переоснащение более семидесяти "вымпелов". Однако не все так просто — ракету пока не довели до ума, а эсминцам требуется глубокая модернизация. О проблемах американского гиперзвука — в материале РИА Новости. Быстро не получитсяПо планам Пентагона первыми на гиперзвуковое оружие переведут новые атомные субмарины "Виргиния" и эсминцы "Замволт". Затем — корабли класса "Арли Бёрк", самые массовые ударные "вымпелы" ВМС США.Трудность в том, что американские гиперзвуковые ракеты из-за габаритов попросту не поместятся в ячейки эсминцев. Кораблям требуется серьезная модернизация: замена пусковых модулей на более вместительные, а также доработка штатных систем управления огнем. Во сколько это обойдется и какое время займет — пока не известно. Многие надводные корабли ВМС США находятся в неудовлетворительном состоянии, и это признают даже в Пентагоне. Так, сроки службы почти тридцати эсминцев "Арли Бёрк" подходят к концу, а модернизация, на которую потратили уже сотни миллионов долларов, не сильно улучшает ситуацию. Особые сложности возникают с обслуживанием корабельных радаров и поддержанием в рабочем состоянии силовых установок. Очевидно, что оснащение стремительно устаревающих эсминцев новыми пусковыми установками и гиперзвуковым оружием нецелесообразно. По мнению экспертов, несмотря на громкие заявления Пентагона, эти корабли так и останутся с крылатыми ракетами "Томагавк". "Быстро переоборудовать столько эсминцев не получится, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Программа, скорее всего, пойдет по двум направлениям: модернизируют только "свежие" "Арли Бёрк", плюс пусковые установки для гиперзвуковых ракет смонтируют на новые корабли. За ценой американцы не постоят — сегодня они готовы потратить любые средства, лишь бы выровнять мировой баланс сил и вернуть доминирующие позиции".Дорого и сердитоВ свою очередь, американские аналитики считают, что для успеха программы перевооружения флота на гиперзвук потребуются либо новые эсминцы, либо ракеты меньших размеров. Первый вариант предпочтительнее, так как с ракетой в Пентагоне вроде бы определились. "В качестве базовой для флота выбрали тот же проект, что и для сухопутных войск, — Advanced Hypersonic Weapon, — уточняет Леонков. — Двухступенчатая, твердотопливная. Первая ступень — разгонная, вторая — планирующий блок. Ракеты морского базирования собираются устанавливать не только на эсминцы "Арли Бёрк", но и на подводные лодки классов "Огайо" и "Виргиния". Их сейчас модернизируют как раз для этого". Что касается перспективных носителей гиперзвукового оружия, то в Пентагоне все еще изучают проект корабля нового поколения. Эсминец DDG Next планируется сделать не намного крупнее, чем "Арли Бёрк", но с более вместительными пусковыми установками и усиленным вооружением.Напомним, американцы уже пытались заменить "Бёрки", но неудачно — технологически продвинутые эсминцы Zumwalt получились чересчур громоздкими и доставили много головной боли военным морякам. Из-за откровенно сырого оборудования и вооружения их надежность и пригодность к эксплуатации оказались очень сомнительными. Так, через неделю после спуска на воду первого "Замволта" вышла из строя главная силовая установка — корабль "заглох" в Панамском канале и его пришлось буксировать на ближайшую военно-морскую базу для ремонта. Критические проблемы с электрооборудованием выявили и у следующего "вымпела".При этом по стоимости "Замволты" сравнимы с авианосцами. Каждый эсминец обошелся американскому бюджету примерно в 4,5 миллиарда долларов. В итоге вместо запланированных 32 кораблей Пентагон ограничился всего тремя. Решение оснастить "Замволты" гиперзвуковым оружием, по всей видимости, связано с тем, что их попросту некуда больше пристроить. Поскольку для службы или боевых действий корабли не годятся, командование рассматривает их как платформу для испытания новых ракет. В роли догоняющегоПодводные носители — это в первую очередь многоцелевые субмарины "Виргиния". Перевооружить их рассчитывают к 2028-му. Эти подлодки включат в так называемую программу быстрого глобального удара, предусматривающую неядерные точечные удары по любой точке планеты в течение часа. Сухопутные войска получат первые гиперзвуковые комплексы чуть раньше — в 2023-м. В России же все это уже на вооружении и регулярно обкатывается на учебных стрельбах.Так, о комплексе стратегического назначения "Авангард" наземного базирования стало известно еще весной 2018-го. Ударная часть — межконтинентальная ракета УР-100Н и планирующий блок, выдерживающий сверхвысокие температуры, — разгоняется в плотных слоях атмосферы до 25 тысяч километров в час. Комплекс запустили в серию два года назад, а первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. До конца этого года Минобороны России подготовит в Оренбургской области инфраструктуру еще для двух ракет.Не отстает и флот. В начале октября Генштаб сообщил об успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Боеприпас развил скорость более восьми Махов (порядка 9,5 тысячи километров в час) и преодолел 450 километров всего за 4,5 минуты. В перспективе ракета сможет уничтожать цели на расстоянии тысячи километров и разгоняться до девяти Махов. Ожидается, что комплекс примут на вооружение в 2021-м. Им оснастят действующие и строящиеся надводные корабли и подлодки. В частности, на рубеже 2025-2026-го для ВМФ построят два фрегата проекта 22350. Первой субмариной, вооруженной "Цирконом", станет многоцелевая АПЛ "Казань" проекта "Ясень-М". Морякам ее передадут в декабре — сейчас лодка проходит испытания. Кроме того, Россия располагает гиперзвуковым оружием воздушного базирования "Кинжал". Перехватчики МиГ-31К оснащают такими ракетами с 2017-го. Несколько носителей уже базируются в Южном военном округе, а до 2024-го "Кинжалами" оснастят авиаполк в Красноярском крае. Комплекс уничтожает цели на дальности до двух тысяч километров. Боеголовки могут быть обычными или специальными — с ядерным зарядом.
https://ria.ru/20201003/ssha-1578117583.html
https://ria.ru/20190910/1558399018.html
https://ria.ru/20200723/1574737582.html
А говорили, Россия на 50 лет от США отстала, на 100, на тысячу. Догоняйте, ребята...
61
Здесь ребята не Голливуд, здесь думать надо....
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россия
сша
РИА Новости
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гиперзвуковое оружие россии, россия, алексей леонков, циркон, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность

"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы

08:00 28.10.2020 (обновлено: 12:12 28.10.2020)
 
© AP Photo / Karel PrinslooТренировочный пуск торпед с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане
Тренировочный пуск торпед с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Karel Prinsloo
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил перевооружить на гиперзвуковые ракеты все эскадренные миноносцы класса "Арли Бёрк". Амбициозный проект предполагает переоснащение более семидесяти "вымпелов". Однако не все так просто — ракету пока не довели до ума, а эсминцам требуется глубокая модернизация. О проблемах американского гиперзвука — в материале РИА Новости.

Быстро не получится

По планам Пентагона первыми на гиперзвуковое оружие переведут новые атомные субмарины "Виргиния" и эсминцы "Замволт". Затем — корабли класса "Арли Бёрк", самые массовые ударные "вымпелы" ВМС США.
Трудность в том, что американские гиперзвуковые ракеты из-за габаритов попросту не поместятся в ячейки эсминцев. Кораблям требуется серьезная модернизация: замена пусковых модулей на более вместительные, а также доработка штатных систем управления огнем. Во сколько это обойдется и какое время займет — пока не известно.
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Многие надводные корабли ВМС США находятся в неудовлетворительном состоянии, и это признают даже в Пентагоне. Так, сроки службы почти тридцати эсминцев "Арли Бёрк" подходят к концу, а модернизация, на которую потратили уже сотни миллионов долларов, не сильно улучшает ситуацию. Особые сложности возникают с обслуживанием корабельных радаров и поддержанием в рабочем состоянии силовых установок.
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. BaribeauЭсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
Эсминец ВМС США Donald Cook
Очевидно, что оснащение стремительно устаревающих эсминцев новыми пусковыми установками и гиперзвуковым оружием нецелесообразно. По мнению экспертов, несмотря на громкие заявления Пентагона, эти корабли так и останутся с крылатыми ракетами "Томагавк".
"Быстро переоборудовать столько эсминцев не получится, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Программа, скорее всего, пойдет по двум направлениям: модернизируют только "свежие" "Арли Бёрк", плюс пусковые установки для гиперзвуковых ракет смонтируют на новые корабли. За ценой американцы не постоят — сегодня они готовы потратить любые средства, лишь бы выровнять мировой баланс сил и вернуть доминирующие позиции".
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald CookАмериканский эсминец USS Donald Cook
Американский эсминец USS Donald Cook - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
Американский эсминец USS Donald Cook

Дорого и сердито

В свою очередь, американские аналитики считают, что для успеха программы перевооружения флота на гиперзвук потребуются либо новые эсминцы, либо ракеты меньших размеров. Первый вариант предпочтительнее, так как с ракетой в Пентагоне вроде бы определились.
"В качестве базовой для флота выбрали тот же проект, что и для сухопутных войск, — Advanced Hypersonic Weapon, — уточняет Леонков. — Двухступенчатая, твердотопливная. Первая ступень — разгонная, вторая — планирующий блок. Ракеты морского базирования собираются устанавливать не только на эсминцы "Арли Бёрк", но и на подводные лодки классов "Огайо" и "Виргиния". Их сейчас модернизируют как раз для этого".
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях - РИА Новости, 1920, 10.09.2019
10 сентября 2019, 08:00
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Что касается перспективных носителей гиперзвукового оружия, то в Пентагоне все еще изучают проект корабля нового поколения. Эсминец DDG Next планируется сделать не намного крупнее, чем "Арли Бёрк", но с более вместительными пусковыми установками и усиленным вооружением.
Напомним, американцы уже пытались заменить "Бёрки", но неудачно — технологически продвинутые эсминцы Zumwalt получились чересчур громоздкими и доставили много головной боли военным морякам. Из-за откровенно сырого оборудования и вооружения их надежность и пригодность к эксплуатации оказались очень сомнительными.
Так, через неделю после спуска на воду первого "Замволта" вышла из строя главная силовая установка — корабль "заглох" в Панамском канале и его пришлось буксировать на ближайшую военно-морскую базу для ремонта. Критические проблемы с электрооборудованием выявили и у следующего "вымпела".
© Фото : US NavyПервая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774) - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : US Navy
Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)
При этом по стоимости "Замволты" сравнимы с авианосцами. Каждый эсминец обошелся американскому бюджету примерно в 4,5 миллиарда долларов. В итоге вместо запланированных 32 кораблей Пентагон ограничился всего тремя.
Решение оснастить "Замволты" гиперзвуковым оружием, по всей видимости, связано с тем, что их попросту некуда больше пристроить. Поскольку для службы или боевых действий корабли не годятся, командование рассматривает их как платформу для испытания новых ракет.
© Фото : U.S. Navy / Matthew J LeonardЭскадренный миноносец ВМС США типа "Замволт" (Zumwalt)
Эскадренный миноносец ВМС США типа Замволт (Zumwalt) - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : U.S. Navy / Matthew J Leonard
Эскадренный миноносец ВМС США типа "Замволт" (Zumwalt)

В роли догоняющего

Подводные носители — это в первую очередь многоцелевые субмарины "Виргиния". Перевооружить их рассчитывают к 2028-му. Эти подлодки включат в так называемую программу быстрого глобального удара, предусматривающую неядерные точечные удары по любой точке планеты в течение часа. Сухопутные войска получат первые гиперзвуковые комплексы чуть раньше — в 2023-м.
В России же все это уже на вооружении и регулярно обкатывается на учебных стрельбах.
Так, о комплексе стратегического назначения "Авангард" наземного базирования стало известно еще весной 2018-го. Ударная часть — межконтинентальная ракета УР-100Н и планирующий блок, выдерживающий сверхвысокие температуры, — разгоняется в плотных слоях атмосферы до 25 тысяч километров в час. Комплекс запустили в серию два года назад, а первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. До конца этого года Минобороны России подготовит в Оренбургской области инфраструктуру еще для двух ракет.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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Не отстает и флот. В начале октября Генштаб сообщил об успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Боеприпас развил скорость более восьми Махов (порядка 9,5 тысячи километров в час) и преодолел 450 километров всего за 4,5 минуты. В перспективе ракета сможет уничтожать цели на расстоянии тысячи километров и разгоняться до девяти Махов.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Ожидается, что комплекс примут на вооружение в 2021-м. Им оснастят действующие и строящиеся надводные корабли и подлодки. В частности, на рубеже 2025-2026-го для ВМФ построят два фрегата проекта 22350. Первой субмариной, вооруженной "Цирконом", станет многоцелевая АПЛ "Казань" проекта "Ясень-М". Морякам ее передадут в декабре — сейчас лодка проходит испытания.
Кроме того, Россия располагает гиперзвуковым оружием воздушного базирования "Кинжал". Перехватчики МиГ-31К оснащают такими ракетами с 2017-го. Несколько носителей уже базируются в Южном военном округе, а до 2024-го "Кинжалами" оснастят авиаполк в Красноярском крае. Комплекс уничтожает цели на дальности до двух тысяч километров. Боеголовки могут быть обычными или специальными — с ядерным зарядом.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
 
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гиперзвуковое оружие РоссииРоссияАлексей ЛеонковЦирконВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСШАПентагонБезопасность
 
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