https://ria.ru/20201028/fishing-1581919424.html

Эксперт рассказал, сколько россиян стали жертвами фишинга

Каждая пятая жертва фишинга в России лишилась более 20 тысяч рублей, рассказал глава представительства Avast в РФ и СНГ Алексей Федоров в ходе... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:46

2020-10-28T13:46

2020-10-28T13:46

снг

чехия

бразилия

сша

алексей федоров

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Каждая пятая жертва фишинга в России лишилась более 20 тысяч рублей, рассказал глава представительства Avast в РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Федоров</a> в ходе онлайн-конференции.Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений и звонков от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты.Федоров представил исследование компании, согласно которому 43% россиян потеряли до 3500 рублей, каждый пятый потерял от 3500 до 6999 рублей, 11% - 7-14 тысяч рублей, 5% –– 14-21 тысячи рублей, еще 20% - более 21 тысячи рублей. Исследование компании основано на данных проведенного в июле опроса около 1,5 тысячи российских пользователей Avast.При этом 61% россиян, пострадавших от фишинга, не стали сообщать о мошенничестве, считая, что атака не стоит хлопот (мнение 30%), не понимая, кому об этом сказать (29%), полагая, что огласка ничего не даст (29%), или что украденная информация ничего не стоит (23%).Среди тех, кто все же сообщил о фишинге, почти половина (49%) обратились в полицию, 43% –– в компанию, сотрудником которой притворялся злоумышленник, 26% - своим коллегам.Avast - одна из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих защитное ПО. Основана в 1991 году в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>. Крупнейшими рынками Avast являются <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>.

https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html

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чехия

бразилия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, чехия, бразилия, сша, алексей федоров, общество