https://ria.ru/20201028/evro-1582001018.html

Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля

Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:49

2020-10-28T21:49

2020-10-28T22:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

евро

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс <a href="https://ria.ru/tag_dollar" target="_blank">доллара</a> превысил 79 рублей, <a href="https://ria.ru/tag_evro" target="_blank">евро</a> — 93 рубля.Американская валюта расчетами "завтра" на 21:58 мск росла на 1,71 рубля, до 79,02 рубля, евро — на 1,57 рубля, до 92,89 рубля.Доллар уже поднимался в среду до 79,14 рубля (максимум с 6 октября), евро — до 93,005 рубля (с 30 сентября).Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,52%, до 2693,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,69%, до 1078,29 пункта.Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,69%, до 39,66 доллара за баррель.

https://ria.ru/20201028/neft-1581935856.html

Влад Тёплыйстан Это победа!!!👍 45

Степан Краснов Фиолетово....... ЕС развалится, кому нафиг эта бумажка нужна будет)))))))). Из коронавирус добьёт..... 24

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, евро, экономика