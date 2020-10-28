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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201028/evro-1582001018.html
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:49
2020-10-28T22:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
евро
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс <a href="https://ria.ru/tag_dollar" target="_blank">доллара</a> превысил 79 рублей, <a href="https://ria.ru/tag_evro" target="_blank">евро</a> — 93 рубля.Американская валюта расчетами "завтра" на 21:58 мск росла на 1,71 рубля, до 79,02 рубля, евро — на 1,57 рубля, до 92,89 рубля.Доллар уже поднимался в среду до 79,14 рубля (максимум с 6 октября), евро — до 93,005 рубля (с 30 сентября).Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,52%, до 2693,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,69%, до 1078,29 пункта.Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,69%, до 39,66 доллара за баррель.
https://ria.ru/20201028/neft-1581935856.html
Это победа!!!👍
45
Фиолетово....... ЕС развалится, кому нафиг эта бумажка нужна будет)))))))). Из коронавирус добьёт.....
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россия
РИА Новости
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россия, динамика курсов валют, евро, экономика

Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля

21:49 28.10.2020 (обновлено: 22:57 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля.
Американская валюта расчетами "завтра" на 21:58 мск росла на 1,71 рубля, до 79,02 рубля, евро — на 1,57 рубля, до 92,89 рубля.
Доллар уже поднимался в среду до 79,14 рубля (максимум с 6 октября), евро — до 93,005 рубля (с 30 сентября).
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,52%, до 2693,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,69%, до 1078,29 пункта.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,69%, до 39,66 доллара за баррель.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютевроЭкономика
 
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